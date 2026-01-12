Прохор Шаляпин мечтает записать песню на зумерском сленге

Шоумен и певец Прохор Шаляпин заявил, что сейчас осваивает модные среди молодёжи слова. В будущем он планирует записать трек в народном стиле с использованием зумерского сленга.

© Соцсети Прохора Шаляпина

По мнению Шаляпина, современный сленг — это «целое искусство». Певец также поделился своими успехами. Например, Прохор Шаляпин выучил слово «кринж», которое, по словам исполнителя, знает даже его мама, а также более продвинутые — «альтушка» и «тянка».

«Многие скажут, мол, зачем это Прохору Шаляпину, который известен дружбой с поколением совсем не юных девчат. Но мне тоже нужно оставаться в тренде, потому что некоторые дамы, которым перевалил седьмой десяток, как на родном общаются на зумерском сленге. Нужно их догонять», — признался Шаляпин в беседе с «Общественной службой новостей».

Ранее Прохор Шаляпин раскритиковал возрастных артистов российской эстрады.

