Кого копировал Андрей Губин в песне «Зима холода» и другие секреты хита 90-х

Хотя Андрей Губин выпустил один из своих главных хитов «Зима-холода» почти 30 лет назад, поклонники не перестают ежегодно переслушивать этот шлягер. «Рамблер» приводит текст песни, а также рассказывает об истории трека и связанных с ним интересных фактах. Послушать композицию можно прямо здесь. Чтобы скачать песню в память телефона, перейдите в приложение музыкального стриминга.

Андрей Губин «Зима-холода»: текст песни

[Припев]

Зима-холода, одинокие дома,

Моря, города — всё как будто изо льда,

Но скоро весна, снег растает, и тогда

За белой стеной мы останемся с тобой.

[Куплет 1]

Странные сны незнакомой весны

Вижу я, видишь ты днём и ночью опять,

Встретились мы посредине зимы,

Но друг друга с тобой не могли не узнать

Холод ночей, одиночество дней,

Всё забыто давно и ушло в никуда,

Будет вдвоём нам намного теплей,

Даже если опять за окном холода.

[Предприпев]

О-о-о, всё, что было прошло,

Снегом следы навсегда замело.

[Припев]

Зима-холода, одинокие дома,

Моря, города — всё как будто изо льда,

Но скоро весна, снег растает, и тогда

За белой стеной мы останемся с тобой — весной.

[Куплет 2]

Ветер твои заметает следы,

Но не спрячешься ты в этом замке пустом,

Слышишь шаги? Это поступь весны,

Это значит, что скоро мы будем вдвоём.

[Предприпев]

О-о-о, ветер бьётся в окно,

Где мы, теперь не узнает никто.

[Припев]

Зима-холода, одинокие дома,

Моря, города — всё как будто изо льда,

Но скоро весна, снег растает, и тогда

За белой стеной мы останемся с тобой,

Зима-холода, одинокие дома,

Моря, города — всё как будто изо льда,

Но скоро весна, снег растает, и тогда

За белой стеной мы останемся с тобой — весной.

[Предприпев]

О-о-о, всё, что было, — прошло,

Снегом следы навсегда замело.

[Припев]

Зима-холода, одинокие дома,

Моря, города — всё как будто изо льда,

Но скоро весна, снег растает, и тогда

За белой стеной мы останемся с тобой.

[Аутро]

Зима,

Зима, зима…

Холода, холода…

Весна, весна…

Я один, ты одна…

Зима

Зима, зима…

Холода, холода…

Весна, весна…

Я один, ты одна…

[Припев]

Зима-холода, одинокие дома,

Моря, города — всё как будто изо льда,

Но скоро весна, снег растает, и тогда

За белой стеной мы останемся с тобой,

Зима-холода, одинокие дома,

Моря, города — всё как будто изо льда,

Но скоро весна, снег растает, и тогда

За белой стеной мы останемся с тобой — весной.

Андрей Губин «Зима-холода»: о чём песня

Песня «Зима-холода» считается праздничной, но на самом деле её лирика не такая уж и весёлая. Лирический герой зимой чувствует себя одиноко. Ему кажется, будто весь мир застыл. Однако в самый разгар этого холодного времени года он встречает девушку, с которой он сразу ощущает глубокую связь. Парень обещает ей, что, как только потеплеет, они наконец-то будут вместе. Весна в песне — это символ надежды и перемен к лучшему.

Андрей Губин «Зима-холода»: история создания песни

Как написал Андрей Губин в своём блоге в 2013 году, идея песни пришла к нему в доме у родителей в селе Никольское. Строчки «Зима-холода, одинокие дома» появились сразу, а над куплетом и переходным мостиком Губин раздумывал ещё месяц.

В блоге певец также признался, что при создании композиции вдохновлялся хитом «Где ты» группы «Иванушки International».

Конечно же я не пытался повторить песню Матвиенко, а пытался поймать некое похожее настроение романтики и полёта.

Губин презентовал песню «Зима-холода» 1997-м. В следующем году композиция стала открывающим треком во втором альбоме Андрея Губина «Только ты».

Андрей Губин «Зима-холода»: клип

Хотя сама песня была написана в сельской местности, клип на неё переносит зрителей в некое будущее. Ролик как будто полностью состоит из спецэффектов: Андрей Губин то летит по какой-то странной трубе, то пуляется электрическими шарами. В ролике также в виде голограммы появляется некая загадочная девушка.

Андрей Губин «Зима-холода»: каверы и ремиксы

Трек «Зима-холода» часто переосмысляют современные исполнители. В 2020 году с кавером на эту композицию выступил певец ЛСП. В создании новой, более спокойной аранжировки ему помогали музыкант Антон Беляев и его группа Therr Maitz.

В 2024-м свою версию трека «Зима-холода» представили Михаил Шуфутинский и группа Artik & Asti. В их исполнении песня стала звучать как клубный хит.

Андрей Губин «Зима-холода»: интересные факты

Как написал Андрей Губин в своём блоге, особенно долго он мучился со строчкой «За белой стеной мы останемся с тобой». Его успокоил отец, которому эта фраза очень понравилась. Песня «Зима-холода» остаётся популярной даже спустя десятилетия после выхода. Одна из причин — использование композиции в роликах для соцсетей.

