Звезда сериала о ядерном конце света раскрыла, какие песни помогли ей

Британская актриса Элла Пёрнелл, сыгравшая роль Люси в сериале «Фоллаут», поделилась плейлистом, вдохновлённым её персонажем. В него вошли песни группы No Doubt, Элтона Джона и других.

© Cover Images/globallookpress.com

Пёрнелл рассказала в соцсетях, что делает плейлисты для всех своих персонажей. Именно эту подборку она создавала примерно два-три года, с самого начала работы над «Фоллаутом». «Вы увидите несколько песен для поездок, много песен о путешествиях. Также там много оптимистичных треков, потому что это Люси, и несколько грустных, навеянных финалом первого сезона», — поделилась актриса.

Полный список композиций выглядит так:

Рэй Чарльз — America The Beautiful

The Archies — Sugar Sugar

Вуди Гатри — This Land Is Your Land

Джон Денвер — Take Me Home, Country Roads

Нэнси Синатра — The Boots Are Made For Walkin’

Бобби Дарин — Beyond The Sea

Ван Моррисон — Brown Eyed Girl

Old Crow Medicine Show — Wagon Wheel

Stealers Wheel — Stuck In The Middle With You

The Doors — People Are Strange

War — Why Can’t We be Friends

The Proclaimers — I’m Gonna Be (500 Miles)

Элайза Дулитл — Pack Up

Джерри Ли Льюис — Great Balls Of Fire

Кэт Стивенс — Wild World

Глен Кэмпбелл — Southern Nights

America, Джордж Мартин — A Horse With No Name

Бренди Карлайл — The Joke

Electric Light Orchestra — Mr. Blue Sky

Билли Джоэл — Uptown Girl

No Doubt – Just A Girl

Кэсс Эллиот — Make Your Own Kind Of Music

Элтон Джон — Goodbye Yellow Brick Road

Мэтт Малтиз — As The World Caves In

Дон Маклин — American Pie

«Фоллаут» — это американский постапокалиптический сериал, основанный на одноимённой компьютерной игре. Действие разворачивается в мире, разрушенном ядерной войной. Сейчас выходит второй сезон проекта, премьера финального эпизода должна состояться 4 февраля 2026-го.

