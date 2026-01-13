Звезда сериала о ядерном конце света раскрыла, какие песни помогли ей

Звезда «Фоллаута» поделилась плейлистом по мотивам сериала
Британская актриса Элла Пёрнелл, сыгравшая роль Люси в сериале «Фоллаут», поделилась плейлистом, вдохновлённым её персонажем. В него вошли песни группы No Doubt, Элтона Джона и других.
Пёрнелл рассказала в соцсетях, что делает плейлисты для всех своих персонажей. Именно эту подборку она создавала примерно два-три года, с самого начала работы над «Фоллаутом». «Вы увидите несколько песен для поездок, много песен о путешествиях. Также там много оптимистичных треков, потому что это Люси, и несколько грустных, навеянных финалом первого сезона», — поделилась актриса.
Полный список композиций выглядит так:
- Рэй Чарльз — America The Beautiful
- The Archies — Sugar Sugar
- Вуди Гатри — This Land Is Your Land
- Джон Денвер — Take Me Home, Country Roads
- Нэнси Синатра — The Boots Are Made For Walkin’
- Бобби Дарин — Beyond The Sea
- Ван Моррисон — Brown Eyed Girl
- Old Crow Medicine Show — Wagon Wheel
- Stealers Wheel — Stuck In The Middle With You
- The Doors — People Are Strange
- War — Why Can’t We be Friends
- The Proclaimers — I’m Gonna Be (500 Miles)
- Элайза Дулитл — Pack Up
- Джерри Ли Льюис — Great Balls Of Fire
- Кэт Стивенс — Wild World
- Глен Кэмпбелл — Southern Nights
- America, Джордж Мартин — A Horse With No Name
- Бренди Карлайл — The Joke
- Electric Light Orchestra — Mr. Blue Sky
- Билли Джоэл — Uptown Girl
- No Doubt – Just A Girl
- Кэсс Эллиот — Make Your Own Kind Of Music
- Элтон Джон — Goodbye Yellow Brick Road
- Мэтт Малтиз — As The World Caves In
- Дон Маклин — American Pie
«Фоллаут» — это американский постапокалиптический сериал, основанный на одноимённой компьютерной игре. Действие разворачивается в мире, разрушенном ядерной войной. Сейчас выходит второй сезон проекта, премьера финального эпизода должна состояться 4 февраля 2026-го.