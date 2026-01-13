Звезда сериала о ядерном конце света раскрыла, какие песни помогли ей

Материал создан совместно соSberZvuk

Звезда «Фоллаута» поделилась плейлистом по мотивам сериала

Британская актриса Элла Пёрнелл, сыгравшая роль Люси в сериале «Фоллаут», поделилась плейлистом, вдохновлённым её персонажем. В него вошли песни группы No Doubt, Элтона Джона и других.

Пёрнелл рассказала в соцсетях, что делает плейлисты для всех своих персонажей. Именно эту подборку она создавала примерно два-три года, с самого начала работы над «Фоллаутом». «Вы увидите несколько песен для поездок, много песен о путешествиях. Также там много оптимистичных треков, потому что это Люси, и несколько грустных, навеянных финалом первого сезона», — поделилась актриса.

Полный список композиций выглядит так:

  • Рэй Чарльз — America The Beautiful
  • The Archies — Sugar Sugar
  • Вуди Гатри — This Land Is Your Land
  • Джон Денвер — Take Me Home, Country Roads
  • Нэнси Синатра — The Boots Are Made For Walkin’
  • Бобби Дарин — Beyond The Sea
  • Ван Моррисон — Brown Eyed Girl
  • Old Crow Medicine Show — Wagon Wheel
  • Stealers Wheel — Stuck In The Middle With You
  • The Doors — People Are Strange
  • War — Why Can’t We be Friends
  • The Proclaimers — I’m Gonna Be (500 Miles)
  • Элайза Дулитл — Pack Up
  • Джерри Ли Льюис — Great Balls Of Fire
  • Кэт Стивенс — Wild World
  • Глен Кэмпбелл — Southern Nights
  • America, Джордж Мартин — A Horse With No Name
  • Бренди Карлайл — The Joke
  • Electric Light Orchestra — Mr. Blue Sky
  • Билли Джоэл — Uptown Girl
  • No Doubt – Just A Girl
  • Кэсс Эллиот — Make Your Own Kind Of Music
  • Элтон Джон — Goodbye Yellow Brick Road
  • Мэтт Малтиз — As The World Caves In
  • Дон Маклин — American Pie

«Фоллаут» — это американский постапокалиптический сериал, основанный на одноимённой компьютерной игре. Действие разворачивается в мире, разрушенном ядерной войной. Сейчас выходит второй сезон проекта, премьера финального эпизода должна состояться 4 февраля 2026-го.

