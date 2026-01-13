Марс танцует, KatsEye хвастают кабачками: новинки зарубежной музыки

Американский поп-артист Бруно Марс открыл новую эру танцевальным хитом, лидер The National Мэтт Бернингер выразил любовь к культовой группе New Order, а англичане Dry Cleaning представили пластинку монологов под красочный инструментал. «Рамблер» рассказывает об этих и других новинках зарубежной музыки за первые полторы недели 2026 года.

Синглы

Bruno Mars — I Just Might

Жанр: танцевальный фанк.

В 2025 году Бруно Марс стал одним из самых прослушиваемых артистов мира. Добиться такого успеха ему помогли дуэты с певицами Леди Гагой и Розэ, каждая из которых выпустила по успешной поп-пластинке и даже получила номинацию на «Грэмми». Пресытившись коллаборациями, Марс решил вернуться к самостоятельной карьере и анонсировал четвёртый сольный альбом. Пластинка получила название The Romantic, а её премьера намечена на 27 февраля.

Песня I Just Might стала первым синглом в поддержку грядущего релиза. Это харизматичный фанк об интригующей встрече на танцполе: заметив красивую девушку, Марс призывает её продемонстрировать танцевальные навыки. В том случае, если незнакомка пройдёт испытание, артист грозится закрутить с ней роман. Общее настроение композиции и аранжировка отсылают к винтажному проекту Silk Sonic, в котором Марс участвовал вместе с Андерсоном Паком. Приятно видеть, что артист по-джентльменски подстроился под стилистику своих коллег по дуэтам, но не лишился индивидуального обаяния.

Katseye — Internet Girl

Жанр: стильный женский поп.

Международная K-Pop-группа Katseye, ставшая одним из главных музыкальных открытий 2025-го, вступила в новый год со стильным хитом о жизни в интернете. Трек основан на объёмном ударном ритме, стильном танцевальном звуке и повторе фразы «ешь кабачки». Интернет-эстетика проявляется в тексте в виде абстрактного пространства с «кликами, смайликами и скриншотами», но в остальном никак не формирует сюжет трека. Можно с уверенностью сказать, что группа попыталась повторить успех песни Gnarly, ставшей их первым большим хитом в мае 2025-го.

Matt Berninger — Blue Monday

Жанр: бодрый инди-рок с хандрящим вокалом.

Лидер американской рок-группы The National Мэтт Бернингер выпустил собственную версию композиции Blue Monday. Её оригинальные авторы — английская рок-группа New Order, собранная в 1980 году из бывших участников Joy Division. В 2025 году Бернингер исполнял трек на сольных концертах, но только теперь решился записать собственную версию. Аранжировка песни приобрела инди-рок-бодрость, свойственную ранним хитам The National. Ленивый вокал самого Бернингера по-прежнему выдаёт музыкальную усталость и хандру, ставшую едва ли не его визитной карточкой. Контраст звучит так, словно утомившийся борец пытается поднять себя на битву, хотя получается у него это с трудом.

Sarah Kinsley — Lonely Touch

Жанр: танцевальный синти-поп.

25-летняя артистка Сара Кинсли представила второй сингл в поддержку альбома Fleeting, премьера которого намечена на 11 февраля. Lonely Touch написана как ода одиночеству и желанию «раствориться в другом человеке, погрузившись в настоящую близость». Стремление певицы сопровождает винтажный синти-поп, так что Кинсли как бы кружится в танце с невидимым партнёром. Артистка пытается коснуться и почувствовать его, но он всё время ускользает, вынуждая Кинсли продолжать поиски.

Альбомы

Dry Cleaning — Secret Love

Жанр: психоделическая мелодекламация.

Для кого: для тех, кому в этой жизни уже всё понятно.

Английский постпанк-коллектив Dry Cleaning всегда славился любовью к монотонным мелодекламациям и камерному, почти домашнему звучанию. Работая над своей третьей пластинкой, музыканты решили попробовать нечто новое и пригласили в студию арт-поп-певицу Кейт Ле Бон, ставшую продюсером релиза. Артистка придала звучанию Dry Cleaning красочности и облекла меланхоличные рассуждения солистки Флоренс Шо в эмоциональные и местами непредсказуемые аранжировки.

Прежде песни Dry Cleaning требовали внимательного прослушивания из-за заложенных идей и символов, но теперь к ним прибавились и красочные инструменталы. При этом основная черта коллектива, выделявшая их на фоне иных постпанк-групп Лондона, осталась прежней. Шо всё так же рассуждает об окружающем мире как беспристрастный наблюдатель, просто теперь фоном для её размышлений служит полноценная музыка.

