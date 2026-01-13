Анна Немченко наезжает на мужчин в песне «Замужем»

Дебютный сингл Анны Немченко «Танцпол везде» моментально попал в топы чартов. Не останавливаясь на достигнутом, она выпустила второй трек «Замужем», который повторил успех предшественника. «Рамблер» приводит текст песни, а также рассказывает об истории её создания, смысле и интересных фактах. Послушать композицию можно прямо здесь. Чтобы скачать трек, перейдите в приложение музыкального стриминга.

Анна Немченко «Замужем»: текст песни

[Интро]

Итак, где мы? За-му-жем,

Какой у нас статус ВКонтакте? — За-му-жем,

Чё мы отвечаем чужим мужикам? — За-му-жем,

Я вас не слышу-у-у-у.

[Припев]

За-му-жем,

Смотри на палец, читай по глазам, за-му-жем,

Гладко стелешь, но чё б не сказал, за-му-жем,

Быстро сделал шаг назад, чё, забыл, где тормоза?

Смотреть можно, трогать нельзя, за-му-жем.

[Куплет 1]

Флиртовал неоднократно (До свидания!),

Мне ни жарко, ни прохладно (Ага),

Закатай губу обратно,

Видишь, кулак с кольцом! (Видал)

Утомил подкатами, чё-то там про атомы,

О любви цитатами дул, как вентиляторы,

Чё присел мне на уши? Я за мужем замужем,

Кстати, вот и он на телефон звонит (Ты где?)

[Припев]

За-му-жем,

Смотри на палец, читай по глазам, за-му-жем,

Гладко стелешь, но чё б не сказал, за-му-жем,

Быстро сделал шаг назад, чё, забыл где тормоза?

Смотреть можно, трогать нельзя, за-му-жем.

[Куплет 2]

Стой, паренёк, ты не путай педаль, в моём характере одна деталь,

Я выношу мозги профессионально так, будто за это вручают медаль,

Стой, паренёк, в облаках не витай, рядом со мной настоящий джедай,

Ведь чтоб предложили мне руку и сердце, то нервы должны быть как сталь,

Чё мне эти твои тактики: комплименты, букеты, бантики?

Муж давно мне доказал, что у него чёрный пояс по романтике,

Не на слове, а на практике, так что ничё не видать тебе,

И передай всей галактике, я…

[Припев]

За-му-жем,

Смотри на палец, читай по глазам, за-му-жем,

Гладко стелешь, но чё б не сказал, за-му-жем,

Быстро сделал шаг назад, чё, забыл, где тормоза?

Смотреть можно, трогать нельзя, за-му-жем.

Анна Немченко «Замужем»: о чём песня

На первый взгляд лирика песни «Замужем» может показаться немного агрессивной, ведь главная героиня резко отвергает всех своих поклонников, но всё это лишь ирония. На самом деле эта песня посвящена сильной любви. Девушка гордится тем, что у неё есть муж. Она настолько уверена в своих чувствах, что даже не хочет смотреть в сторону других мужчин.

Анна Немченко «Замужем»: история создания песни

Анна Немченко — актриса и блогер, которая совсем недавно начала музыкальную карьеру. В соцсетях она написала, что когда-то давно у неё уже был вокальный проект, с которым она даже гастролировала, но «что-то не складывалось». В 2016 году она попрощалась со своей мечтой стать певицей и поступила во ВГИК. Обретя популярность и поддержку в виде мужа и аудитории, она решила вновь заняться музыкой. Её дебютный трек «Танцпол везде» вышел 10 октября 2025 года и спустя недолгое время попал в топ-10 российских чартов.

Второй сингл «Замужем» Анна Немченко представила 28 ноября. За его продюсирование, как и в прошлый раз, отвечал Fargo. Ранее он работал с такими артистами, как Bearwolf, Валя Карнавал, Zivert, Ольга Бузова и другими.

Анна Немченко «Замужем»: клип

Анна Немченко не стала выпускать полноценный клип на песню «Замужем», но представила короткий ролик в поддержку трека. В нём она в фате и чёрном комбинезоне танцует вместе с девушками-блогерами. В видео приняли участие Аня Покров, Натали Ящук, Яна Пилецкая, Алия Еникеева и другие.

Анна Немченко «Замужем»: интересные факты

Анна Немченко придумала специальную акцию для песни «Замужем». Как артистка заявила в эфире «Авторадио», она планирует ездить по свадьбам подписчиков, чтобы снимать с ними видео. Пока же она просто записывает танцевальные ролики со своими поклонниками. Анна Немченко в беседе с «Авторадио» призналась, что сейчас её актёрская карьера поставлена на паузу — все силы брошены на музыку. Ранее она снималась в таких сериалах, как «Наследство», «Я заберу твою любовь», «Душегубы» и других.

