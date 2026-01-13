Куртукова, Буланова и Успенская споют с тайными партнёрами в шоу на «России»

Телеканал «Россия» раскрыл детали четвёртого сезона телешоу «Дуэты». Его премьера состоится 26 января, а ведущими станут Николай Басков и Сергей Лазарев. Новые выпуски будут выходить по пятницам в 21:30.

© Соцсети Татьяны Булановой

Участие в съёмках приняли артисты как старшего, так и младшего поколений. К примеру, в различных выпусках можно будет увидеть Любовь Успенскую, Клаву Коку, Татьяну Буланову, Михаила Шуфутинского, Надежду Бабкину, Алсу, Родиона Газманова, Татьяну Куртукову и многих других.

Концепция телешоу заключается в том, что его участники исполняют собственные песни вместе с партнёром. Личность последнего поначалу неизвестна: второй музыкант появляется за перегородкой и представляет свою вокальную партию. Как авторы программы сообщили InterMedia, партнёром по дуэту может оказаться кто угодно от дальнего родственника до живой легенды сцены.

Голос тайного партнёра искажён, но с первым исполнителем его связывает некая «общая история». Зрители также не знают, кто скрывается за перегородкой, но слышат вокал без обработки и видят подсказки, которые могут навести на правильный ответ.

По окончании номера исполнитель может предположить, кто оказался его партнёром, но если он не угадает правильно, ничего не случится. Верная догадка также не принесёт артисту награду. После этого личность тайного партнёра раскрывается.

