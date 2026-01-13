Побивший рекорды мюзикл объявил дату финального показа

Стала известна дата финального показа мюзикла «Последняя сказка» от театральной компании «Бродвей Москва». Последняя постановка состоится 9 марта 2026 года на сцене Театра в Московском дворце молодёжи.

© Юлия Губина/skazkamusical.ru

Премьера мюзикла состоялась 7 декабря 2024-го. За полтора года в прокате постановка собрала больше двух миллиардов рублей. По оценкам компании, популярность «Последней сказки» оказалась даже больше, чем у мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Об этом сообщает InterMedia.

«Последняя сказка» не только побила рекорды по кассовым сборам, но и стала самой дорогостоящей в истории Театра МДМ. Например, стоимость декорации в виде ковра-самолёта обошлась постановщикам в сумму свыше 30 миллионов рублей.

Сюжет постановки основан на арабском сборнике сказок «Тысяча и одна ночь». Её герои — влюблённая пара Макс и Женя. Они давно перестали понимать друг друга, но волшебный случай подарил им возможность отправиться во вселенную восточных сказок. Макс и Женя встречают Джинна, султана Сулеймана, Али-Бабу и других фольклорных героев, а их отношения проходят проверку на прочность и становятся лучше.

Роль Макса в различных постановках играют Павел Лёвкин, Никита Смольянинов и Никита Шишкин. В роли Жени на сцену выходят Ася Будрина, Юлия Довганишина и Дарья Январина. Также в мюзикле задействованы Анастасия Стоцкая, Константин Иванов, Юлия Чуракова, Кирилл Гордеев и другие артисты.

