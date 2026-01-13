Побивший рекорды мюзикл объявил дату финального показа

Материал создан совместно соSberZvuk

Побивший рекорды мюзикл «Последняя сказка» объявил дату финального показа

Анастасия Басина

Стала известна дата финального показа мюзикла «Последняя сказка» от театральной компании «Бродвей Москва». Последняя постановка состоится 9 марта 2026 года на сцене Театра в Московском дворце молодёжи.

© Юлия Губина/skazkamusical.ru

Премьера мюзикла состоялась 7 декабря 2024-го. За полтора года в прокате постановка собрала больше двух миллиардов рублей. По оценкам компании, популярность «Последней сказки» оказалась даже больше, чем у мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Об этом сообщает InterMedia.

«Последняя сказка» не только побила рекорды по кассовым сборам, но и стала самой дорогостоящей в истории Театра МДМ. Например, стоимость декорации в виде ковра-самолёта обошлась постановщикам в сумму свыше 30 миллионов рублей.

Сюжет постановки основан на арабском сборнике сказок «Тысяча и одна ночь». Её герои — влюблённая пара Макс и Женя. Они давно перестали понимать друг друга, но волшебный случай подарил им возможность отправиться во вселенную восточных сказок. Макс и Женя встречают Джинна, султана Сулеймана, Али-Бабу и других фольклорных героев, а их отношения проходят проверку на прочность и становятся лучше.

Роль Макса в различных постановках играют Павел Лёвкин, Никита Смольянинов и Никита Шишкин. В роли Жени на сцену выходят Ася Будрина, Юлия Довганишина и Дарья Январина. Также в мюзикле задействованы Анастасия Стоцкая, Константин Иванов, Юлия Чуракова, Кирилл Гордеев и другие артисты.

