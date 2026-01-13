Королева K-Pop порвала с лейблом после 25 лет сотрудничества

Южно-корейская певица БоА, получившая титул «королевы K-Pop» по мнению поклонников жанра, покинула лейбл SM Entertainment. Артистка сотрудничала с ним с 2000 года, а свой первый контракт заключила в 13 лет.

© Han Myung-Gu/Getty Images

За это время БоА выпустила больше 20 студийных альбомов на корейском, японском и английском языках. В странах Азии её пластинки продавались миллионными тиражами. Успех артистки привёл к повышению всемирного интереса к культуре Южной Кореи и проложил маршрут для триумфа таких коллективов, как 2NE1, Girls Generation, Blackpink, BTS и многих других.

О том, что контракт с БоА был разорван по обоюдному согласию, сообщается в соцсетях SM Entertaintment. Артистка также опубликовала запись, в которой поблагодарила лейбл за годы сотрудничества. БоА пообещала и дальше поддерживать SM Entertainment, но о собственных карьерных планах пока не распространялась.

Последний альбом БоА Crazier вышел в августе 2025 года. Лонгплей не попал в чарты, но полюбился поклонникам K-pop-музыки. До этого артистка не раз намекала, что сомневается в будущем своей музыкальной карьеры и подумывает об её завершении сразу после окончания контракта. В ноябре 2026 года БоА отметит 40-й день рождения.

