Балерина Волочкова назвала условие, при котором станет певицей

Анастасия Басина

Российская балерина Анастасия Волочкова раскрыла, в каком случае займётся певческой карьерой. По словам артистки, она уделила бы больше внимания своему вокалу, если бы её лишили возможности выступать на сцене.

© Соцсети Анастасии Волочковой
На втором месте после балета в моем личном рейтинге любимых занятий стоит вокал. Я очень люблю петь, мне кажется, что мне особенно хорошо даются лирические композиции. Я мечтаю выпустить несколько альбомов на собственные стихи, есть мысль записать песни на стихи Пушкина и Цветаевой.

Артистка также отметила, что постарается выпустить новую песню уже этой весной. Слова балерины приводит «Общественная служба новостей». В марте 2025-го Волочкова уже выражала желание стать «главной певицей России» и заявляла, что хочет выпустить альбом танцевальных композиций.

Единственный альбом Волочковой «Вселенная» вышел в 2021 году. В него вошли 19 песен, в том числе дуэты с Николаем Басковым и Ромой Жуковым. Также на счету артистки — сингл «Слёзы моих бывших» и песня «Девочки», записанная вместе с «русской Барби» Татьяной Тузовой.

