Раскрыто, сколько Оззи Осборн заработал на прощальном шоу перед смертью

Сын покойного Оззи Осборна Джек Осборн развеял слухи о космической прибыли, вырученной за большой концерт Back To The Beginning, прошедший 5 июля 2025 года.

© Dia Dipasupil/Getty Images

В первые дни после шоу в прессе публиковалась информация, что музыканты заработали около 190 миллиона долларов — например, так писали Billboard, CNN, New York Times, The Guardian, и гитарист Том Морелло, исполнявший роль музыкального режиссёра концерта. По словам Джека Осборна, реальная сумма оказалась значительно ниже.

Каждый благотворительный фонд получил от полутора до двух миллионов фунтов. Так что сам концерт заработал где-то от шести до семи миллионов. Мы пожертвовали всё в три фонда. Но если бы мы и правда собрали сотни миллионов, было бы круто.

Осборн также подчеркнул, что часть заработанных денег ушла на организацию концерта. Ни группы, ни работники сцены ничего не получили, но Осборнам всё равно пришлось заплатить за размещение и транспортные расходы. Слова Джека Осборна приводит Blabbermouth.

Прощальное шоу Оззи Осборна состоялось на арене «Вилла-Парк» в Бирмингеме. Помимо золотого состава Black Sabbath, участие в нём приняли известные многие метал- и рок-музыканты, среди которых оказались группы Metallica, Tool, Slayer, Pantera, Lamb Of God и другие. Стоимость билетов варьировалась от 200 фунтов до трёх тысяч. В переводе на русские рубли минимальная цена составляла 20 тысяч рублей, максимальная — 300 тысяч. Все вырученные деньги были направлены на благотворительность — в фонды помощи больным детям и борьбы с болезнью Паркинсона.

Оззи Осборна не стало 22 июля, музыканту было 76 лет. Больше 20 лет он боролся с болезнью Паркинсона, а несколько лет назад перенёс ряд серьёзных операций на позвоночнике. На последних выступлениях Осборн сидел на специальном троне, так как ему было тяжело двигаться.

