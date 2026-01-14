Стало известно имя новой участницы группы «Воровайки»

Российская женская шансон-группа «Воровайки» в своих соцсетях представила новую солистку. Ею стала 21-летняя Александра Романова.

© Страница группы «Воровайки» в VK

Девушка родилась в Сочи. Она окончила музыкальную школу по классу «Эстрадный вокал», а также обучалась по классу «гитара», «фортепиано».

Александра Романова — студентка МГУ. Помимо этого, она получила грант на обучение в Президентской академии. Несмотря на успехи в учёбе, «желание быть артистом и выступать на сцене взяло верх». В соцсетях коллектив пишет, что Романова с детства любила группу «Воровайки» и знала все песни наизусть. Поэтому стать частью проекта для неё — это «большая мечта, которая осуществилась».

Состав «Вороваек» был полностью обновлён в июне 2024 года. В группу тогда вошли Ксения Шапиро, Софья Морозова и Валерия Москальчук. Ксения Шапиро быстро покинула команду. Около года коллектив потратил на поиск новой участницы.

