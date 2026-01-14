Пригожин заявил, что на смену умершим певцам придут поющие роботы

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что в скором будущем «поющие машины» на время могут заменить живых артистов, а также умерших исполнителей.

Супруг певицы Валерии считает, что современные технологии и процесс глобализации создают серьёзную конкуренцию для многих певцов. По его мнению, искусственный интеллект может заменить большую часть артистов эстрады, если среди них не появятся достойные вокалисты.

При этом Иосиф Пригожин отметил, что у ИИ есть существенный недостаток. «Сейчас любой говорящий робот может исполнить любой мировой хит, и допускаю, что сделает это лучше, чем сам автор-исполнитель, но в такой музыке нет души, ИИ всего лишь воспроизводит программу, но никогда не заменит полностью артиста с его харизмой, человеческими качествами, нравом. Такие характеристики роботам и ИИ несвойственны», — объяснил продюсер в беседе с «Общественной службой новостей».

Ранее Максим Фадеев заявил о кризисе в музыке из-за ИИ.

