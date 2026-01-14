Известный певец возвращается после долгого отсутствия

Британский певец и бывший участник бойз-бэнда One Direction Гарри Стайлс намекает на своё скорое возвращение. В нескольких городах появились плакаты с загадочной подписью.

© FS/AdMedia/www.globallookpress.com

В Лондоне, Ливерпуле, Париже, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Копенгагене, Сиднее и других городах появились постеры с изображением толпы на концерте Гарри Стайлса. В центре снимка размещена фраза We Belong Together, которая на русский переводится как «Мы принадлежим друг другу». Фанаты предполагают, что именно так будет называться грядущий альбом Стайлса. Помимо этого, артист запустил сайт, на котором можно увидеть танцующих фанатов на шоу певца.

Последняя на данный момент пластинка Гарри Стайлса Harry's House вышла в мае 2022 года. За неё исполнитель получил «Грэмми» в номинации «Лучший альбом года».

В конце 2025 года Гарри Стайлс представил музыкальное видео на инструментальную композицию Forever, Forever. В нём он использовал кадры с заключительного концерта своего последнего тура.

