Россияне назвали самую важную песню в их жизни

Россияне считают гимн Российской Федерации главной песней в жизни. Это было выяснено в ходе всероссийского социологического опроса, проведённого компанией Russian Field.

© Freepik

За гимн России проголосовали 13% респондентов. Россияне также часто называли значимыми композициями «День Победы» Льва Лещенко (5%) и гимн СССР (3%). Среди других популярных ответов — «Я люблю тебя, жизнь» Марка Бернеса, «С чего начинается Родина», «Священная война», «Матушка» Татьяны Куртуковой и «Перемен!» группы «Кино». За каждую из этих вариантов проголосовали по 2% опрошенных. Результатами исследования делится ТАСС.

В список часто упоминаемых песен также попали «Надежда» Анны Герман, «Я русский», «Моя Россия» и «Встанем» в исполнении SHAMAN, «Катюша», «Колыбельная», «В лесу родилась ёлочка», «Песня мамонтенка», «Широка страна моя родная», «Пусть всегда будет солнце», «Погода в доме» Ларисы Долиной, «Нам песня строить и жить помогает» Леонида Утёсова, «Кукушка» и «Группа крови» коллектива «Кино», «Есть только миг», «Прекрасное далёко», «И вновь продолжается бой», а также «Не стреляй!» Юрия Шевчука и «Я свободен» группы «Ария».

Согласно полученным данным, гимн России занял первое место во всех возрастных группах. При этом «День Победы» не вошёл в число самых важных песен у людей в возрасте от 18 до 29 лет. В то же время хит «Перемен!» почти не называли респонденты старше 60 лет.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи человек. На вопрос о самой главной песне в жизни ответил 51% опрошенных.

