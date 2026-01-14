Стало известно об отмене юбилейного концерта Долиной

Юбилейный концерт народной артистки РФ Ларисы Долиной перенесли с 25 февраля на 15 ноября. Об этом сообщили представители БКЗ «Октябрьский», где должно было состояться выступление певицы, в своих соцсетях.

© Belkin Alexey/news.ru/www.globallookpress.com

В БКЗ извинились за доставленные неудобства, а также отметили, что все купленные билеты останутся действительными и менять их не надо.

Директор певицы Сергей Пудовкин заявил, что причиной переноса стали «изменения гастрольных планов». Его слова передаёт ТАСС.

6 марта также должен был состояться концерт Ларисы Долиной в Московском международном Доме музыки, но информация о нём пропала с сайта площадки. Комментировать эту ситуацию артистка не стала.

Ранее Лариса Долина столкнулась со шквалом критики из-за квартиры, которую она продала Полине Лурье. Артистка отсудила жильё обратно, заявив, что действовала по указке мошенников. При этом покупательница осталась без денег и недвижимости. Верховный суд встал на сторону Лурье и вернул ей право собственности на квартиру.

Лариса Долина рассказала, что считает непозволительным на сцене