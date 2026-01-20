Скандал с Булановой: могла ли певица украсть хит у легенд диско

В 1996 году поп-артистка Татьяна Буланова выпустила альбом «Моё русское сердце», который открывала песня «Ясный мой свет». Внимательные слушатели не могли не заметить, что композиция похожа на известный европейский хит, а её создатель Олег Молчанов косвенно это подтвердил. «Рамблер» вспоминает эту неловкую историю и анализирует, можно ли уличить Татьяну Буланову в неуместном заимствовании.

© Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com

С чем сравнивают «Ясный мой свет»

По наблюдениям слушателей, композиция частично повторяет хит немецкой диско-группы Boney M. Коллектив просуществовал 14 лет и выпустил восемь альбомов. Среди их особо известных песен, полюбившихся в том числе в России, — Daddy Cool (1976), Rasputin (1978) и Sunny (1976). Последняя и стала, по мнению музыкальных экспертов, вдохновением для композитора Олега Молчанова, основного продюсера Булановой в этом альбоме. В частности, слушатели сравнивали вступления, звучавшие одинаково.

© imago stock&people/www.globallookpress.com

Boney M не единственные, у кого композитор мог позаимствовать мотив. Пользователи Сети отметили, что ритм песни «Ясный мой свет» похож на припев композиции Under My Skin группы Blue System. Вокальная манера самой Булановой не повторяет ни одну из этих песен, так что если в этом заимствовании действительно есть виновник, это Олег Молчанов. Впрочем, комментаторы в Сети также описывают «Ясный мой свет» как осознанную стилизацию под Boney M, что звучит не столь грешно.

Как авторы песни отреагировали на обвинения

Ни Олег Молчанов, ни Татьяна Буланова не комментировали обвинения в плагиате в песне «Ясный мой свет». Но, размышляя об успехе песни, композитор всё же признал, что хотел стилизовать её под Boney M и даже обратился с такой задачей к аранжировщику Гере Ивашкевичу. Молчанов также уверен, что «Ясный мой свет» и песня Алёны Апиной «Электричка», написанная им же, сумели «вернуть диско в Россию». Слова композитора приводит музыкальный журналист Александр Горбачёв в книге «История постсоветской поп-музыки в 169 песнях» (2023).

© Nadezhda Lebedeva/Russian Look/www.globallookpress.com

Алёна Апина

Примечательно, что в 1997-м «Электричка» получила «Серебряную калошу» в номинации «Плагиат года». Правда, в этот раз источником заимствования оказались песни Аллы Пугачёвой «Осенний поцелуй» и итальянской поп-группы Ricchi e Poveri. Информация о том, какая именно песня была позаимствована у последних, не сохранилась. Этот случай плагиата Молчанов прокомментировал «Экспресс газете» в 1999 году.

Мне нравятся слова Стинга: «Музыка не имеет ничего общего с собственностью. Ничего нового нет. Мне нравится, и я краду». Другое дело, что надо строже производить отбор, чтобы сходство не бросалось в глаза. Маккартни, когда сочинил Yesterday, неделю ходил, показывал её друзьям и спрашивал, не слышали ли они что-то подобное. Я придерживаюсь такого же подхода. Что касается сходства моей «Электрички» из репертуара Алёны Апиной с «Осенним поцелуем» Аллы Пугачёвой, то это чистая случайность. Когда я над ней работал, никакой аналогии не прослеживалось. Потом я переспрашивал у Игоря Николаева [автора слов]. Он тоже не заметил никакого сходства.

Эксперты объяснили, как Татьяна Буланова стала новым кумиром зумеров