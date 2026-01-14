Моррисси впервые почти за 30 лет исполнил песню из репертуара The Smiths

Британский рок-музыкант и экс-вокалист культовой группы The Smiths Моррисси 10 января начал свой сольный тур. На концерте он исполнил песню Paint A Vulgar Picture c альбома The Smiths «Strangeways, Here We Come» (1987), с которой не выступал уже 29 лет.

© IMAGO/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

В композиции артисты ругают за «тошнотворную алчность» компании, наживающиеся на переиздании работ очередной «мёртвой звезды». К слову, после распада The Smiths были перевыпущены несколько их работ.

Во время шоу Моррисси исполнил и другие песни The Smiths: «There Is a Light That Never Goes Out», «How Soon Is Now?», «I Know It’s Over» и «Last Night I Dreamt That Somebody Loved Me», пишет NME.

Ранее Моррисси выставил на продажу все свои права на The Smiths.

«Я выгорел»: Моррисси выставил на продажу все свои права на The Smiths