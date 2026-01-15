От женственного блогера до сексуального рокера: тёмное прошлое Xolidayboy

Сейчас рок-музыкант Xolidayboy часто попадает в топы чартов благодаря своим романтичным и дерзким хитам, но так было не всегда. Ещё несколько лет назад он снимал короткие ролики для соцсетей и придерживался эпатажного стиля. «Рамблер» рассказывает, как менялся имидж Xolidayboy и почему он ненавидит свой прошлый образ.

Xolidayboy до смены имиджа

Настоящее имя Xolidayboy, также известного как Иван Ржевский, — Иван Минаев. Хотя он с детства увлекался музыкой, карьеру в шоу-бизнесе он начал как блогер. В 2020 году Иван переехал из Севастополя в Москву и начал снимать короткие видео для социальной сети TikTok. Чуть позже он стал участником творческого объединения The Splash.

Тогда его образ был крайне эпатажным: крашеные ногти, цветные линзы, макияж и яркая одежда. Но скоро одних роликов ему стало мало, поэтому уже в начале 2021 года Xolidayboy выпустил свой первый трек «Помоги». Но популярность ему принесла песня «Мармеладный дом», представленная несколько месяцев спустя. Композиция сразу стала хитом в соцсетях, хотя, как признался сам Xolidayboy в интервью для издания SRSLY, он написал её, сидя в туалете. Используя броские фразы, певец в треке изобразил мир шоу-бизнеса, в котором царствуют фальшь, лесть и лицемерие.

Xolidayboy после смены имиджа

Xolidayboy недолго продержался в образе экстравагантного мальчика. Постепенно красок в его одежде стало меньше, а сам он начал вести себя более сдержанно. Музыка также изменилась: вместо клубных поп-битов в его песнях стали преобладать агрессивные рок-мотивы.

Ознаменовал переход в новую ипостась трек «Моя хулиганка», выпущенный в 2022 году. В нём Xolidayboy предстаёт в роли некоего мачо, у которого разгорается роман с дерзкой девушкой. Сингл не только занял высокие позиции в российских хит-парадах, но и попал в мировой чарт Shazam.

В шоу «Кстати» в 2023 году музыкант поделился, что создал эту песню в переломный момент. Тогда он начал понимать, что его предыдущий стиль был «маской», за которой он прятал себя настоящего.

Мне было стрёмно. Я боялся собственного цвета глаз. Я боялся своего натурального лица без мейкапа. Я боялся обычной спокойной человеческой одежды, и мне приходилось надевать какую-то павлинью херню.

Xolidayboy сейчас

Сейчас Xolidayboy кардинально отличается от того, кем был в начале карьеры. Чаще всего он носит минималистичную чёрную одежду, а также не упускает случая похвастаться своими внушительными бицепсами. Единственное, что напоминает о прошлом, — большое количество татуировок, которые уже успели стать фирменным элементом стиля музыканта.

Благодаря синглу «Пожары» 2024 года его фанбаза значительно увеличилась. Xolidayboy понял, что его поклонникам, среди которых очень много женщин, больше всего нравится, когда он придерживается стиля дерзкого романтика. Поэтому он сконцентрировался на создании музыки подобной тематики. В 2025-м он выпустил целый альбом «Для тебя», в котором все песни посвящены любви. Не чужда Xolidayboy и эротика. Например, в сингле Pilot он заявляет, что его даме не удаётся выспаться в его постели и что он теряет контроль лишь от одного её прикосновения.

Главное

Xolidayboy совершил удачный переход от провокационного тиктокера, увлекающегося макияжем и яркими нарядами, до рокера-романтика. Это не только лучше подходит его реальной личности, но и лучше отражает интересы современной аудитории. Как объяснил сам Xolidayboy, прошлый образ служил ему маской, за которой он скрывал свою настоящую сущность.

