Смерть Макаревича и солистки, ДТП Перовой: куда пропали участницы «Лицея»

В 2026 году женская поп-группа «Лицей» отметит 35-летие творческой деятельности. Её бывшим и нынешним участницам, взрослевшим на глазах общественности в 90-е, сегодня уже больше 40 лет. Елена Перова пережила несколько личных трагедий, Анастасия Макаревич похоронила отчима, создавшего группу и сделавшего её успешной, а Жанна Роштакова и вовсе погибла при невыясненных обстоятельствах. «Рамблер» вспоминает историю некогда модного коллектива и рассказывает, где его участницы сегодня.

История создания группы «Лицей»

Женская поп-группа «Лицей» появилась в декабре 1991 года. Её создал гитарист Алексей Макаревич, до этого игравший в группе «Воскресение». Музыкант вдохновился выступлением троих девушек-подростков в Детском театре эстрады. В первый состав группы вошли его приёмная дочь Анастасия Макаревич, а также Елена Перова и Изольда Ишханишвили. На тот момент каждой из них было по 15 лет. Дебютное выступление коллектива состоялось 12 декабря 1991-го в телеэфире передачи «Утренняя звезда» на Первом канале. С тех пор эта дата считается днём основания «Лицея».

Коллектив существует и сегодня, хотя его состав неоднократно менялся. За это время артистки записали восемь альбомов, последний из которых вышел в 2019 году. Среди их хитов — песня «Осень» (1996), за которую группа получила единственный «Золотой граммофон», «Как ты о нём мечтала», «Паровозик-облачко» и другие.

Анастасия Макаревич — единственная участница «Лицея», ни разу не покидавшая коллектив и выступающая в его составе по сей день. При рождении артистка носила фамилию биологического отца Александра Капралова. Когда ей было восемь лет, родители развелись. Вторым браком её матери стало замужество за музыкантом Алексеем Макаревичем. Впервые оформляя паспорт в возрасте 16 лет, певица взяла его фамилию, так как считала его своим настоящим отцом.

Ещё в нулевые Макаревич познакомилась с юристом Евгением Першиным, за которого вышла замуж. В 2003-м и 2009-м родились её сыновья Матвей и Макар. В 2014 году в возрасте 59 лет из-за сердечной недостаточности скончался её отчим, так что Макаревич стала сама руководить «Лицеем».

Елена Перова пробыла в составе «Лицея» шесть лет, успев поучаствовать в записи шести альбомов. В 1997 году она совершила «проступок», нарушив правила и став телеведущей детской программы «Щас спою». Согласно контракту участницы «Лицея» не имели права заниматься сторонними проектами, не предупредив об этом Макаревича. Сама Перова в 2008 году рассказала об этом изданию «Интервью: Люди и события»:

К тому времени я уже устала прозябать на третьих ролях, надоело стоять на подпевках, хотелось как-то ещё себя проявить. Мне поставили условие: если три передачи выйдут в эфир, меня увольняют. Так и вышло. Я ушла, сдала все костюмы, уехала на месяц отдыхать в Португалию. Когда вернулась в Москву, случайно попала на праздник, посвященный Дню шахтёра. Вместе с высокими чинами смотрела концерт из второго ряда, видела, как под фонограмму артисты раскрывают рты. И в какой-то момент мне стало так неуютно, так стыдно за коллег, я подумала: ну и чёрт с ней, с этой эстрадной музыкой, не буду больше петь.

Тем не менее спустя некоторое время Перова «соскучилась по музыке» и стала участницей группы «Амега». Её собирал Андрей Шлыков, известный в основном как продюсер «Блестящих». Здесь Перовой тоже не удалось себя проявить, так что к 2000 году артистка занялась исключительно сольной карьерой. Певица выпустила три альбома, после чего переключилась на съёмки в кино и на телевидении. Перова сыграла в фильмах «В движении» (2002) и «Глянец» (2007), а также сериалах «Маргоша» (2008–2010) и «Ангел или демон» (2013). Также она участвовала в съёмках телепрограмм «Голос» и «Оливье шоу» на Первом канале, «Битва интерьеров» и «Жизнь прекрасна» на СТС.

Имя Перовой неоднократно упоминалось в скандальном контексте. В 2013 году артистка попала в ДТП: превысив скорость, певица протаранила чужую машину и попыталась уехать. В результате Перова была лишена водительских прав на полтора года, но в 2014-м была вновь поймана при попытке управлять автомобилем. Помимо езды без прав, Перова находилась под воздействием алкоголя. Тогда же появились слухи, что артистка пыталась покончить с собой, но в 2014 году Перова опровергла их в интервью Юлии Меньшовой. Состояние артистки ухудшилось из-за гибели нескольких близких людей — единоутробного брата Сергея Супонева, устроившего Перову на телевидение, и его сына Кирилла. Они умерли в 2001-м и в 2013-м. О том, что их гибель стала для неё серьёзным ударом, Перова рассказала сама, но слухи об алкоголизме не подтвердила. Именно утрата родных, по словам артистки, послужила причиной обоих ДТП.

В последний раз бывшая участница «Лицея» появлялась на большом экране в 2021 году, когда согласилась сняться в реалити-шоу «Последний герой». Её участие в программе сопровождалось скандалом, так как артистка захотела покинуть шоу после первого эпизода, поэтому подговорила других участников проголосовать против неё. Сегодня Перова ведёт уединённую жизнь за городом, занимаясь садоводством и отказываясь от публичности.

Третьей участницей первого состава «Лицея» стала Изольда Ишханишвили. Помимо музыкального таланта, артистка обладала другой отличительной чертой — копной рыжих кудрявых волос. Это помогло Ишханишвили найти своих поклонников среди фанатов и продержаться в составе больше десяти лет без зависти к «основной» солистке. В дискографии «Лицея» даже есть несколько песен с вокалом Ишханишвили: в частности, «След на воде», «В апельсиновом раю» и ряд других. В остальных песнях, записанных с её участием, певица либо подпевает на заднем фоне, либо играет на гитаре.

О своём решении покинуть коллектив певица объявила в 2001-м. Ишханишвили хотела уделить больше внимания личной жизни, поэтому разорвала контракт по обоюдному согласию с продюсером. Вскоре стало известно, что артистка вышла замуж за предпринимателя Дмитрия Десятникова и получила диплом по международному праву. В 2012-м у артистки родился первый сын, которого назвали Эдвардом. Сначала семейная пара перебралась в особняк на Рублёвке, а затем переехала в Швейцарию, где проживает и сейчас. Сегодня Ишханишвили занимает управляющую должность в косметический компании Margys: в её обязанности входит поддержка фирмы на российском рынке.

Одной из самых незаметных и недооценённых участниц «Лицея» можно смело назвать Жанну Роштакову. Артистка родилась в Симферополе в 1984 году и в подростковые годы одержала победу в нескольких крупных эстрадных конкурсах. В 2003-м Роштакова показала себя на фестивале Игоря Крутого «Новая волна» и тогда же получила приглашение войти в состав «Лицея». Молодая артистка должна была временно заменить Макаревич, пока та пребывала в декрете. Роштакова выступала в составе всего несколько месяцев, но всё же запомнилась поклонникам как яркая личность и артистка.

Выйдя замуж, Роштакова переехала во Владивосток. Она открыла музыкальную школу-студию, где занималась постановкой вокальных и хореографических номеров, а также выпускала музыку в локально известном дуэте LoveStory. В 2015-м Роштакова развелась с мужем, а в 2017-м стало известно о её гибели. Тело артистки нашли в ванной, рядом лежала упавшая со стены полка. О смерти Роштаковой в своих соцсетях сообщил её друг Прохор Шаляпин. Артист сильно удивлялся и отмечал, что ничто не предвещало столь печального и внезапного исхода.

Официальной причиной смерти стал сердечный приступ, последовавший за депрессией и злоупотреблением алкоголем, но не все близкие певицы довольны этой версией. Вскоре после её гибели друзья Роштаковой стали гостями телепрограммы «Вести: Приморье» и указали на странности, сопутствовавшие её смерти. К примеру, их удивило, что тело быстро кремировали и что в квартире пахло валерьянкой. Близкие предположили, что смерть могла быть связана с московской недвижимостью погибшей: жилплощадь оценивалась в сумму больше десяти миллионов. Имена подозреваемых не назывались. Тем не менее следствие по этим подозрениям не велось.

Сегодня Анна Плетнёва известна как солистка группы «Винтаж», но немногие вспомнят её годы в «Лицее». Яркая и амбициозная артистка попала в состав коллектива в 1997 году, заменив Елену Перову. В 2003-м Плетнёва временно покидала «Лицей» из-за беременности, но вскоре после возвращения в том же году приняла решение покинуть его навсегда.

В 2005-м певица попрощалась с Макаревичем. В 2014 году, общаясь с изданием «7 Дней», певица призналась, что на тяжёлое решение её вдохновила сестра-близнец, умершая ещё во младенчестве. Плетнёва узнала об этом лишь в возрасте 20 лет. Однажды покойная явилась к артистке во сне и попросила её «жить за двоих».

Разве жизнь, в которой всё за тебя решают другие, может считаться жизнью за двоих? Когда я всё сказала Алексею Макаревичу, он лишь покачал головой: «Эх, какую артистку страна потеряла!» А я ответила: «А может быть, как раз нашла!» Как правило, певицы из продюсерских проектов не выживают в шоу-бизнесе в одиночку. Вот и про меня все говорили, что теперь я отработанный материал, экс-вокалистка из экс-популярной группы.

Решение Плетнёвой оказалось крайне удачным: вскоре она начала сотрудничество с музыкантом Алексеем Романоф, в результате чего появилась группа «Винтаж». За годы существования коллектив выпустил семь альбомов и получил пять «Золотых граммофонов», а «Лицей» — всего один.

София Тайх

Жанна Роштакова — не единственная участница «Лицея», близко знакомая с Прохором Шаляпиным: в составе коллектива также успела побывать его единоутробная сестра. При рождении она получила имя Анны Баевой, но, начав развивать музыкальную карьеру, выбрала более броское «София Тайх». Путь на сцену артистка пробивала с группой «Джем», в которой также выступали Ирина Дубцова, Прохор Шаляпин и певица Монокини.

К «Лицею» Тайх присоединилась в 2002 году. В 2007-м певица тоже решила отправиться в сольное плавание, но, не добившись успеха, вернулась в «Лицей» в 2011-м. Летом 2024 года Тайх ушла в декретный отпуск, став «многодетной мамой»: артистка родила третьего ребёнка. Новостей о её возвращении пока нет, но поклонники «Лицея» регулярно интересуются в соцсетях, когда оно состоится.

Тайх выпускала сольную музыку под псевдонимом Sofita Shine, но её последняя на сегодня песня вышла в 2023 году.

Елена Иксанова

Когда Анна Плетнёва покинула «Лицей» в 2005 году, на её место пригласили Елену Иксанову. Она не задержалась в группе надолго и уже в 2007-м объявила, что покидает коллектив. Официальной причиной стала её беременность. Певица также развивала группу L.X. вместе со своим мужем, но им не удалось добиться успеха.

В 2010-м Иксанова посвятила себя профессии тамады: артистка вела свадьбы, частные мероприятия и корпоративные вечеринки. Стоимость её выступления оценивалась от 45 до 60 тысяч рублей. Занимается ли она этим и сегодня, неизвестно, так как Иксанова не ведёт социальные сети и не появляется в публичном пространстве.

В 2007 году к составу «Лицея» присоединилась Анастасия Березовская. Она пела в коллективе до 2011-го, но покинула его из-за беременности. Спустя ещё пять лет артистка вернулась в группу, но пробыла в ней не больше года. В 2017 году Березовская вновь объявила, что покидает «Лицей», надеясь построить сольную карьеру. В 2021-м артистка временно воссоединилась с «Лицеем», обрадовав подписчиков, но надолго не задержалась и снова ушла. С тех пор о ней ничего не слышно, так как певица не ведёт соцсети.

Екатерина Непрук

Екатерина Непрук — одна из немногих участниц «Лицея», которой удалось добиться сольного успеха вне коллектива. Артистка присоединилась к группе, уже будучи крупным музыкантом: за её плечами остались выступления с командой «Манго-Манго» и композитором Игорем Крутым. Присоединившись к коллективу в 2017-м, артистка уже готовилась выпустить свой сольный альбом. Он получил название «Танцы под дождём» и вышел 9 ноября 2018 года.

Как и солистки до неё, Непрук покинула «Лицей» в надежде заняться собственным творчеством. Сегодня артистка живёт в Ташкенте и действительно выпускает новые песни под псевдонимом Nepruk. Они не занимают места в хит-парадах, но сама артистка регулярно выступает и активно ведёт Telegram-канал.

Анна Щеголёва

Анну Щеголёву можно назвать второй «долгожительницей» «Лицея», хотя до стабильности Макаревич ей всё же далеко. Артистка впервые присоединилась к коллективу в 2007-м и оставалась в составе вплоть до 2016 года. Причиной ухода стала беременность. В 2020-м Щеголёва вернулась в «Лицей» и остаётся в его составе по сей день. Певица проживает в Зеленограде, но редко делится личными фотографиями, поэтому о её семье ничего не известно.

Дарья Нетунаева, Анастасия Макаревич и Анна Щеголёва

Дарья Нетунаева

Последним «новичком» «Лицея» стала Дарья Нетунаева, вошедшая в состав коллектива в 2024 году. Согласно официальной версии, она временно заменяет Софию Тайх, ушедшую в декрет.

Артистка родилась 29 октября 1988 года, в 2015-м она окончила Российскую академию музыки имени Гнесиных по специальности «музыкальное искусство эстрады». В частности, Нетунаева обладает профессиональными квалификациями «концертный певец, солист ансамбля и преподаватель». По последней специальности Нетунаева трудится в музыкальном училище имени Гнесиных: с 2017 года артистка учит студентов эстрадному пению.

