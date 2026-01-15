Басист Red Hot Chili Peppers выпустит свой альбом с именитыми музыкантами

Рок-музыкант Майкл «Фли» Балзари, известный как басист рок-группы Red Hot Chili Peppers, раскрыл детали дебютного сольного альбома. Лонгплей будет называться Honora и выйдет 27 марта.

Работая над релизом, Фли вернулся к своим ранним интересам — джазу и игре на трубе. В записи пластинки также участвовали солист Radiohead Том Йорк, австралийский автор-исполнитель Ник Кейв и сессионные музыканты Джефф Паркер, Анна Баттерсс, Дэнтони Паркс, Мауро Рефоско и Натаниэль Уолкотт.

В пластинку войдёт десять композиций. Шесть из них написал сам Фли, ещё четыре представляют собой его интерпретации известных джазовых стандартов. Сам альбом назван в честь «любимого члена семьи», а на его обложку помещён фотопортрет Шахин Байян — тёщи Фли. Об этом сообщает Blabbermouth.

Последний альбом Red Hot Chili Peppers вышел в 2022 году. В 2024-м коллектив отдыхал, а в 2025-м начал работать над новой музыкой. Фли также участвует в записи, так что ничто не предвещает его окончание сотрудничества с Red Hot Chili Peppers.

