Известный певец оголился на камеру и призвал коллег чаще раздеваться

Поп-исполнитель Олег Майами, известный сотрудничеством с Филлипом Киркоровым и Ольгой Бузовой, высказался об артистах, выступающих наполовину обнажёнными. Певец похвалил коллег, которые занимаются спортом «ради зрителя» и не стесняются выходить на сцену с голым торсом.

Кому-то кажется, что мы просто, как стриптизёры, раздеваемся, но мы проделываем эту большую работу для своего слушателя — чтобы не только красиво звучать, но и выглядеть. Поэтому все, кто занимается спортом и начинает раздеваться, — красавчики.

Своим мнением Майами поделился в соцсетях. Свой комментарий к его публикации оставила Рита Дакота, напомнившая коллеге пример Адель. В начале карьеры британская певица весила больше ста килограмм, что не помешало ей добиться успеха. Дакота подчеркнула, что музыканты не обязаны обладать модельным телом, так как их основная задача заключается в другом.

