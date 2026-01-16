Пол Маккартни рассказал о причинах депрессии

Видеосервис Amazon Prime Video опубликовал трейлер нового документального фильма Man On The Run о Поле Маккартни. Картина расскажет о жизни музыканта сразу после распада The Beatles в 1970 году. Её режиссёром выступил Морган Невилл, получивший «Оскар» за документалку «В двадцати футах от славы» (2013).

© Nick Iwanyshyn/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

В трейлере можно услышать голос самого Маккартни, который признаётся, что первое время пребывал в депрессии и сомневался, что будет заниматься музыкой. Затем артист отмечает, что ему повезло жениться на понимающей женщине, обладаюшей певческим талантом. Его супруга Линда Маккартни стала первой участницей новой группы The Wings.

Мы не сразу добились успеха. Но если я слышал, что кто-то говорит о нас плохо, то всегда думал: «Мы запишем лучший альбом из всего, что вы когда-либо слышали».

Коллектив просуществовал десять лет и распался в 1981-м вскоре после убийства Джона Леннона. Гибель давнего друга потрясла Маккартни и внушила страх перед концертной деятельностью. За это время The Wings выпустили девять альбомов, в том числе Band On The Run, в честь которого частично назван новый фильм. Также коллектив представил песни Live & Let Die и Silly Love Songs, ставшие хитами.

Премьера ленты состоится 27 февраля. В неё вошли архивные записи четы Маккартни, а также интервью с участниками The Wings, оставшимися в живых.

