Mona спела о братстве и войне в песне «Воин и дракон»

Певица Mona, она же Дарья Кустовская, — одна из самых ярких артисток современной поп-музыки. Её песни регулярно попадают в чарты и надолго в них задерживаются. Так случилось и с композицией «Воин и дракон», вышедшей в мае 2025 года. «Рамблер» рассказывает историю создания композиции и приводит её текст. Также здесь можно послушать саму песню, а скачать в память телефона — в приложении Звук.
Mona — «Воин и дракон»: текст песни
Пока горит огонь и всё горит внутри,
Ищу я путь к тебе и не могу найти,
Не затихает шторм и рвётся из груди,
Тут воин и дракон
Кричат, что мир не может без любви,
Кричат, что мир не может без любви.
Припев:
Пока горит огонь и всё горит внутри,
Ищу я путь к тебе и не могу найти!
Не затихает шторм и рвётся из груди,
Тут воин и дракон
Кричат, что мир не может без любви,
Кричат, что мир не может без любви.
Куплет:
Сердце — шипы, тебе его трудно держать,
Тут в выборе: я или ты — готова сама проиграть,
Ты не утони в пустоте, куда обращается тьма,
Мои поцелуи — тебе лекарство против конца.
Я в зеркале вижу себя, словно тень,
И братство крепчает за моей спиной,
Союз закалённых по духу людей,
Но только не каждый вернётся домой.
И в венах течёт благородство отца,
Но время не лечит, а только летит,
Я стала всадником вместо писца,
И если не сдамся, то мы победим.
Припев:
Пока горит огонь и всё горит внутри,
Ищу я путь к тебе и не могу найти!
Не затихает шторм и рвётся из груди,
Тут воин и дракон
Кричат, что мир не может без любви,
Кричат, что мир не может без любви.
Mona — «Воин и дракон»: история создания
Песня «Воин и дракон» вышла 15 мая 2025 года. Она стала саундтреком к аудиокниге «Ониксовый шторм» из литературной серии «Эмпирей» американской писательницы Ребекки Ярос. Кустовская призналась в соцсетях, что создала композицию под вдохновением от прочитанной книги. Подражая персонажам, певица писала «отважно, воинственно и с любовью».
Интересен тот факт, что Mona не только написала саундтрек для аудиокниги, но и озвучила одного из его персонажей — королеву Марайю. По словам артистки, это было непросто, так как она стремилась сыграть «статную женщину». Тем не менее Кустовскую и её героиню объединила эмпатия, которой они обе обладают.
