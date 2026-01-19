Mona спела о братстве и войне в песне «Воин и дракон»

Певица Mona, она же Дарья Кустовская, — одна из самых ярких артисток современной поп-музыки. Её песни регулярно попадают в чарты и надолго в них задерживаются. Так случилось и с композицией «Воин и дракон», вышедшей в мае 2025 года. «Рамблер» рассказывает историю создания композиции и приводит её текст. Также здесь можно послушать саму песню, а скачать в память телефона — в приложении Звук.

© Соцсети Mona

Mona — «Воин и дракон»: текст песни

Пока горит огонь и всё горит внутри,

Ищу я путь к тебе и не могу найти,

Не затихает шторм и рвётся из груди,

Тут воин и дракон

Кричат, что мир не может без любви,

Кричат, что мир не может без любви.

Припев:

Пока горит огонь и всё горит внутри,

Ищу я путь к тебе и не могу найти!

Не затихает шторм и рвётся из груди,

Тут воин и дракон

Кричат, что мир не может без любви,

Кричат, что мир не может без любви.

Куплет:

Сердце — шипы, тебе его трудно держать,

Тут в выборе: я или ты — готова сама проиграть,

Ты не утони в пустоте, куда обращается тьма,

Мои поцелуи — тебе лекарство против конца.

Я в зеркале вижу себя, словно тень,

И братство крепчает за моей спиной,

Союз закалённых по духу людей,

Но только не каждый вернётся домой.

И в венах течёт благородство отца,

Но время не лечит, а только летит,

Я стала всадником вместо писца,

И если не сдамся, то мы победим.

Припев:

Пока горит огонь и всё горит внутри,

Ищу я путь к тебе и не могу найти!

Не затихает шторм и рвётся из груди,

Тут воин и дракон

Кричат, что мир не может без любви,

Кричат, что мир не может без любви.

Mona — «Воин и дракон»: история создания

© Соцсети Mona

Песня «Воин и дракон» вышла 15 мая 2025 года. Она стала саундтреком к аудиокниге «Ониксовый шторм» из литературной серии «Эмпирей» американской писательницы Ребекки Ярос. Кустовская призналась в соцсетях, что создала композицию под вдохновением от прочитанной книги. Подражая персонажам, певица писала «отважно, воинственно и с любовью».

Интересен тот факт, что Mona не только написала саундтрек для аудиокниги, но и озвучила одного из его персонажей — королеву Марайю. По словам артистки, это было непросто, так как она стремилась сыграть «статную женщину». Тем не менее Кустовскую и её героиню объединила эмпатия, которой они обе обладают.

Писала для Киркорова, завела бурный роман с Джараховым, живёт с 20 животными: секреты Mona