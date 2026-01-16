Татьяна Буланова призналась в фобии

Известная певица Татьяна Буланова поделилась личными переживаниями, связанными с выступлениями на публике. Несмотря на многолетний опыт и популярность, артистка призналась, что долгое время испытывала сильный страх перед выходом на сцену.

© Владимир Астапкович/РИА Новости

Буланова рассказала, что в её жизни были периоды, когда страх перед аудиторией становился настолько сильным, что ей приходилось делать паузы в карьере. «Были времена, когда я панически боялась зрителей и сцены. Я этот страх не могла побороть, и пришлось взять продолжительную паузу, чтобы восстановиться. Но, честно говоря, это крайне тяжело, когда твоя профессия обязывает тебя быть на публике, коммуницировать с тысячной аудиторией, тебе нужно петь и говорить, а у тебя ком в горле», — поделилась артистка. Её слова передаёт Общественная служба новостей.

Буланова призналась, что ей удалось побороть свой страх. В последнее время её поддерживает молодая аудитория, которая придаёт ей уверенности. «Сейчас у меня очень много молодой аудитории, она меня поддерживает и придаёт сил. К ней не так страшно выходить», — отметила Буланова.

