Ел голубей, встречался с ровесницей дочери: что скрывает Игорь Николаев

17 января народному артисту РФ, композитору и певцу Игорю Николаеву исполняется 66 лет. «Рамблер» вспоминает яркие факты из его биографии и рассказывает, какие блюда из голубей он любил есть в студенческие годы и почему общественность обвиняла его в педофилии.

© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В студенческие годы Игорь Николаев ел голубей

Игорь Николаев родился на Сахалине в Холмске. Когда мальчику было 10 лет, его семья переехала в региональный центр — город Южно-Сахалинск. Деньги никогда не доставались артисту легко, поэтому уже с 14 лет он начал играть в сахалинском ресторане. Судя по всему, платили юному музыканту прилично, потому что на первые заработанные деньги он купил домой цветной телевизор «Радуга».

Роскошная жизнь на Сахалине длилась недолго, потому что в 15 лет он переехал в Москву, чтобы продолжить обучение в Музыкальном училище при Московской консерватории имени П. И. Чайковского. Как рассказал Игорь Николаев в 2021 году в интервью с певицей Валерией, он старался учиться без троек, чтобы получать стипендию в размере 40 рублей. Юноша также часто подрабатывал, поэтому на жизнь ему «хватало».

В то время Николаев жил в общежитии, о котором спустя годы вспоминает очень тепло. Например, в беседе с Валерией он рассказал, что, когда у них заканчивались деньги на продукты, его друг ловил на чердаке голубей. «Это очень вкусно», — посмеялся музыкант. По его словам, «куриный суп» из голубей получался очень наваристым, а из тушек они с друзьями делали «цыплёнков табака».

В начале карьеры пробиться в шоу-бизнесе Николаеву помогла Алла Пугачёва

© Evguenii Matveev/globallookpress.com

В 1980 году Игорь Николаев начал работать клавишником и аранжировщиком в ансамбле Аллы Пугачёвой «Рецитал». Как артист вспоминал в интервью с певицей Валерией, он познакомился с ней в телецентре «Останкино». Тогда он просто подошёл к Пугачёвой, наобум спросив, набирает ли она музыкантов. Та пригласила его на прослушивание, итогом которого стало тесное и продолжительное сотрудничество. Пугачёва даже дала музыканту прозвище Моцарт.

Популярность к Николаеву как к композитору пришла после песни Пугачёвой «Айсберг», к которой он сочинил музыку. Композиция моментально стала хитом после выхода.

В интервью с журналисткой Лаурой Джугелией в 2025 году Игорь Николаев тепло отозвался об Алле Пугачёвой и о времени, которое они провели вместе.

Когда твою песню поёт Алла Пугачёва и ты понимаешь, что её слышит огромная страна, уже через неделю её поют во всех ресторанах абсолютно все музыканты… Это и есть счастье. И потом, каждая песня была сопряжена с незабываемым процессом записи.

Игорь Николаев писал песни для Синди Лопер и Лизы Нильссон

Прославившийся на родине Игорь Николаев в восьмидесятые не раз сотрудничал с зарубежными звёздами. В разговоре с певицей Валерией он вспомнил, как записывал в Нью-Йорке сингл Cold Sky с Синди Лопер. Тогда в перерывах между работой он мог запросто есть китайскую еду вместе с этой культовой американской артисткой и Мадонной, которая тоже находилась в студии. «Я вообще не придавал этому значения», — признался Николаев.

Российскому композитору также удалось посотрудничать со шведской певицей Лизой Нильссон, с которой он записал в 1989 году трек Aquarius. А с Бенни Андерсоном из группы ABBA Игорь Николаев сочинил кантату для Всемирного юношеского хора ЮНЕСКО.

© Alexander Keltik/globallookpress.com

Игоря Николаева обвиняли в педофилии

Игорь Николаев был женат трижды. Первой супругой композитора стала его одноклассница Елена Кудряшова. В начале 1978 года они официально узаконили свои отношения, и уже через несколько месяцев у них родилась дочь Юлия. Брак распался в 1991-м. По слухам, причиной этому послужил роман музыканта с молодой певицей Наташей Королёвой.

29-летний Николаев познакомился с Королёвой, когда той было всего 16 лет. В 1992 году, когда девушке уже исполнилось 18, артисты поженились. В 2019-м в программе «Он и она» на телеканале ТВЦ композитор признался, что многие критиковали его из-за большой разницы в возрасте с возлюбленной.

Я был старше всего-навсего на 13 лет, там постоянно была эта история, что вот, он — педофил. Педофил я, понимаешь. Хотя там разница-то была маленькая.

Королёва и Николаев развелись в 2001 году. В 2010-м музыкант женился в третий раз на певице Юлии Проскуряковой, которая моложе его на 22 года. В этом браке у него появился ещё один ребёнок — Вероника. По словам Николаева, сейчас никто не обращает внимания на разницу в возрасте с его избранницей. К слову, старшая дочь Николаева старше Проскуряковой на четыре года.

Игорь Николаев раскрыл правду о своих самых эротичных песнях

Игорь Николаев — герой популярного мема

© Соцсети

В середине 2010-х в интернете стала распространяться фотография Игоря Николаева, на которой он полуголый сидит с кружкой пива в бане. Часто к ней добавляли подпись «Выпьем за любовь», созвучную с названием одного из главных хитов певца.

Как признался композитор в интервью Лауре Джугелии, он узнал о существовании этого мема от своих коллег Александра Реввы и Тимати. Последний даже зарегистрировал Николаева в соцсетях и снял с ним символичное видео, в котором Николаев предстаёт с кружкой пива.

Певец заверил, что нормально относится к мемам с собой, как к явлению природы.

Ну я сижу верхом на дельфине, я с кружкой пива. Они ж нового ничего сильно не могут придумать.

Игорь Николаев не слушает современную музыку

Когда Валерия в интервью спросила Игоря Николаева, нравится ли ему кто-нибудь из новых исполнителей, он без раздумий ответил: «Нет». По его мнению, у современных артистов совершенно другое отношение к мелодике, аранжировкам и текстам.

Композитор добавил, что у него есть большая коллекция виниловых пластинок, которые он считает своим сокровищем. Он пошутил, что, как фараон, «возьмёт их к себе в саркофаг».

Игорь Николаев сбривал свои усы всего один раз

© Соцсети Игоря Николаева

Николаев начал отращивать свои усы в молодости, когда это было очень модно. «У меня был кумир детства — Владимир Мулявин из ансамбля “Песняры”. У него были прямо усищи!» — рассказал композитор в интервью Валерии.

По признанию Николаева, сбрить густую растительность на лице ему пришлось всего лишь раз — перед принятием присяги в армию. Тогда ему было 24 года. По словам певца, усы у него тогда были «густые, моржовые».

«Ты сломал карьеру Губину»: Игорь Николаев рассказал о ссоре со звездой 90-х