Клава Кока рассказала о непристойных предложениях от продюсеров

Певица Клава Кока рассказала в новом шоу Ксении Собчак «Что о тебе думают?», как ей предлагали интимные отношения в обмен на продвижение в шоу-бизнесе. По словам артистки, такие предложения поступали ей ещё до того, как она стала известной.

© Соцсети Клавы Коки

В начале своего творческого пути Клава Кока искала любые способы пробиться на сцену. Она посещала массовки телевизионных программ, участвовала в кастингах и конкурсах. В процессе поиска работы певица сталкивалась с объявлениями, где искали молодых артисток. «У меня были варианты переспать с известным человеком и стать популярной. Это было ещё задолго до того, как я попала в лейбл», — призналась Клава Кока в эфире шоу.

Артистка также рассказала, что работала в караоке, где сталкивалась с сомнительным контингентом. По её словам, предложения интимного характера поступали не только от посетителей, но и от руководителей заведения.

Клава Кока не скрывает, что однажды согласилась прийти в гости к незнакомцу, который представился продюсером. Она познакомилась с ним по объявлению и не подозревала, что мужчина может иметь другие намерения. «Я была очень маленькой и тупой. Он ко мне открыто не приставал, но это всё было очень странно. Поскольку я была маленькая и не совсем понимала, что происходит, то непонятно, что могло бы со мной произойти, не сыграй я чуть-чуть иначе», — поделилась певица.

Несмотря на предложения, Клава Кока всегда верила, что можно стать популярной без того, чтобы вступать в интимные отношения с кем-то из индустрии. Она придерживалась «сказочных ожиданий» и не рассматривала подобные варианты как путь к успеху.

