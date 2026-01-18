Кока мёрзнет на Байкале, «Три дня дождя» громко уходят: новые песни

Клава Кока вдохновляется историей о перевале Дятлова, а Tritia и «Три дня дождя» избавляются от любовных и прочих зависимостей. О самых интересных треках, выпущенных на прошедшей неделе, читайте в материале «Рамблера».

Жанр: поп.

Клава Кока выпустила необычный для себя сингл, потому что в нём нет бешеной танцевальной энергии, которой славится артистка. Возможно, на эксперименты со звучанием её вдохновил недавний уход из лейбла Black Star. «Тысячи зим» — это нежная баллада с нотками фолка и хрупким вокалом. Лирическая героиня песни не может понять, взаимны ли её чувства, и надеется, что лёд в отношениях с её возлюбленным «когда-нибудь тронется». Трек был записан для документального фильма блогера Димы Масленникова о перевале Дятлова. Изначально Клава Кока не планировала выпускать его отдельным синглом, но передумала, увидев реакцию аудитории. Специально для съёмок сниппетов она также отправилась на озеро Байкал.

Tritia, «Три дня дождя» — «После меня»

Жанр: рок.

Две рок-группы объединились для записи душераздирающего трека о расставании. В самом начале песни лидер группы «Три дня дождя» Глеб Викторов моментально погружает слушателей в меланхолию своим спокойным голосом. На контрасте с ним Слава Мартюшов из Tritia наносит эмоциональный удар в припеве. В лирике музыканты делают отсылки к системе «12 шагов», направленной на борьбу с зависимостями, и к творчеству рэпера playingtheangel. Песня наполнена личной болью исполнителей, которая лучше всего выражается в экспрессивном совместном бридже. Ожидается, что трек войдёт в грядущий альбом Tritia.

Saluki, Sabu — Bird View

Жанр: хип-хоп.

Рэпер Saluki и певица Sabu выпустили саундтрек к сериалу «Майор Гром: Игра против правил». Премьера первых эпизодов должна состояться 19 января на «Кинопоиске» . В треке Bird View лирический герой размышляет о том, как высоко он забрался и чего ему стоил путь. Синтезаторы и электрогитары добавляют синглу насыщенности и кинематографичности. Вокальная часть Sabu отлично вписывается в трек, внося в него нотку мечтательности.

Polnalyubvi — «Девочка с Севера»

Жанр: инди-поп.

Поэкспериментировав с роком в альбоме «Прощай и люби меня», певица polnalyubvi вернулась к привычному жанру — инди-попу. 23 января артистка планирует выпустить вторую часть своей знаковой пластинки «Сказки лесной нимфы» (2020). Новый альбом будет называться «Песнь Нимфеи». «Девочка с Севера» — это первый трек с лонгплея, в котором лирическая героиня рассказывает о том, как её закалили природа и обычаи родной земли. Как и раньше, polnalyubvi использует слегка заметные народные мотивы.

Settlers — «Снег»

Жанр: инди.

Группа Settlers, прославившаяся в соцсетях благодаря треку «По камушку», представила новый трогательный трек. Лирический герой композиции честно признаётся, что он слаб и одинок, но это не мешает ему «выращивать сады вместо прозрачных льдин». Снег в сингле выступает в роли метафоры жизненных трудностей, через которые он хочет перешагнуть. Коллектив подобрал для песни минималистичный акустический инструментал, который не отвлекает от переливающегося голоса солистки Яны Шлепаковой.

«Свидание» — «В городе зима»

Жанр: инди.

Одна из самых романтичных инди-групп на отечественной сцене представила новый сингл. Песня, как и многие другие работы «Свидания», посвящена любви. Сюжет трека необычен тем, что его главный герой — это чёрный кот. Пока он мёрз на улице, ему улыбнулась удача — его нашла девушка, спрятавшая бедное животное под пальто. Чёрный кот в композиции, конечно, олицетворяет одинокого мужчину, переживающего не самые лучшие времена. Простую и понятную лирику дополняют такая же простая мелодия и гитарная музыка.

