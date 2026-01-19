Главное в музыке за неделю: юбилей Долиной под угрозой, Кологривый запел

В Петербурге перенесли юбилейный концерт Ларисы Долиной, а актёр Никита Кологривый рассказал о своих планах по захвату российской музыкальной сцены. О самых важных и интересных событиях прошедшей недели читайте в дайджесте «Рамблера».

Новости недели

Покусавший официантку актёр планирует стать певцом

Актёр Никита Кологривый, запомнившийся благодаря скандальным выходкам и съёмках в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», вскоре выпустит дебютный трек. Предполагается, что песня будет в дуэте с другим артистом. С кем конкретно, Кологривый пока не уточняет. «Пока жив — буду удивлять», — заверил актёр.

Оскароносный композитор раскритиковал премию «Золотой глобус»

Композитор Ханс Циммер, на счету которого два «Оскара» за музыку к фильмам «Король Лев» (1994) и «Дюна», обрушился с критикой на премию «Золотой глобус». Его возмутило, что из телетрансляции вырезали момент вручения награды за «Лучшее оригинальное музыкальное сопровождение». Он отметил, что написание саундтрека — это тяжёлый труд, заслуживающий внимания и уважения. Хотя сам Циммер был в номинантах на премию, в итоге статуэтку забрал Людвиг Горанссон за музыку к фильму «Грешники».

Пригожин заявил, что на смену певцам придут поющие роботы

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что уже в скором времени ИИ заменит живых и даже умерших артистов. По его мнению, этому процессу может препятствовать появление на эстраде достойных вокалистов. Пригожин добавил, что у нейросетей всё же есть существенный недостаток: им чужды человеческие эмоции.

Стало известно имя новой участницы группы «Воровайки»

Новой участницей шансон-группы «Воровайки» стала 21-летняя студентка МГУ Александра Романова. Коллектив написал в социальных сетях, что девушка окончила музыкальную школу по классу «эстрадный вокал», а также обучалась игре на гитаре и фортепиано.

В 2024 году легендарная группа полностью обновила свой состав. Тогда в коллектив вошли Ксения Шапиро, Софья Морозова и Валерия Москальчук. Ксения Шапиро быстро покинула проект. «Воровайки» потратили около года на поиск третьей солистки.

Юбилейный февральский концерт Ларисы Долиной в Петербурге не состоится

Большой концерт Ларисы Долиной в Петербурге перенесли с 25 февраля на 15 ноября. Как заявил директор певицы Сергей Пудовкин, это произошло из-за «изменений гастрольных планов». При этом недавно Долина попала под волну критики из-за дела с квартирой, которую она продала Полине Лурье. Артистка отсудила недвижимость обратно, оставив покупательницу без денег и жилья. Верховный суд уже отменил это решение, вернув право собственности на квартиру Лурье.

Релиз недели

После ухода из лейбла Black Star поп-певица Клава Кока начала экспериментировать со своим звучанием. Вместо зажигательных танцевальных мелодий в её новом треке появились народные мотивы и хрупкий вокал. В «Тысячи зим» Кока поёт о сложных взаимоотношениях между возлюбленными, в которых парень холодно относится к своей девушке. Трек был написан специально для документального фильма блогера Дмитрия Масленникова о перевале Дятлова.

Материал недели

Смерть Макаревича и солистки, ДТП Перовой: куда пропали участницы «Лицея»

Популярная в 90-е женская группа «Лицей» в 2026 году празднует 35-летие. За всё время в коллективе выступали 11 разных солисток. «Рамблер» рассказывает, что стало с самыми популярными участницами гёрлз-бэнда. Узнайте, какая из них погибла при невыясненных обстоятельствах, а какая переехала в Швейцарию.

