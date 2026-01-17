Джаз вверх дном и люди-реквизит: зарубежные новинки, которые стоит послушать

Цинизм объединил группы Sleaford Mods и Lamb Of God, но пока одни ворчат, другие сеют хаос. Рок-музыканты Фли и Том Йорк пребывают в загадочном мире вверх тормашками, а инди-певица Яна Хорн заразительно ленится в своём третьем студийном альбоме. «Рамблер» рассказывает о новинках зарубежной музыки, вышедших на этой неделе.

© Medios y Media/Getty Images

Синглы

Lamb Of God — Into Oblivion

Жанр: ревущий метал, заряженный на разрушение.

Американская метал-группа Lamb Of God анонсировала премьеру первого за четыре года альбома и заодно поделилась титульным треком. Пластинка, озаглавленная Into Oblivion, выйдет 13 марта и будет посвящена негативным социальным изменениям. В новой композиции лидер коллектива Рэнди Блай выступает от лица хаоса, который тянет человечество в небытие и гордится этим. Объёмная ревущая аранжировка мощно подчёркивает его амбиции устроить апокалипсис, а сама композиция превращается в причудливое комбо Highway To Hell группы AC/DC и Sad But True, выпущенного Metallica. Действительно ли Lamb Of God возражают против хаоса или приветствуют его, узнаем в марте.

Flea ft. Thom Yorke — Traffic Lights

Жанр: психоделический джаз.

Басист Red Hot Chili Peppers Майкл «Фли» Балзари выпустил вторую песню в поддержку дебютного сольного альбома Honora. Премьера лонгплея намечена на 27 марта. В свежей композиции можно услышать голос лидера Radiohead Тома Йорка, ранее работавшего с Фли в группе Atoms For Peace: коллектив существовал с 2009 по 2013 год. Как и первый сингл, вышедший в начале декабря 2025-го, Traffic Lights записан в джазовой стилистике с импровизационными партиями бас-гитары и трубы: стабильным остаётся лишь ритм, лежащий в основе аранжировки. Лирика в Traffic Lights слишком абстрактна, а упомянутая «жизнь вверх дном» придаёт песне психоделичности. Голос Йорка служит не слишком надёжным гидом, ведущим слушателя по разным слоям аранжировки, помогая не завязнуть в ней окончательно.

Static Dress — Human Props

© Stefan Bollmann/CC BY-SA 4.0

Жанр: взрывной постхардкор.

Молодая британская постхардкор-группа Static Dress выпустила первый сингл, записанный после заключения контракта с Sumerian Records. Лейбл известен работой с Poppy, Bad Omens, Slaughter To Prevail и множеством других метал-групп. Коллектив вложил в новую композицию ненависть к интернету, в котором творчество пролистывается и игнорируется. В подобной реальности люди теряют идентичность и становятся бездушным реквизитом, что вызывает в Static Dress безудержный гнев.

Аранжировки гремят, а вокал Олли Эпплярда переходит с мелодично повествовательного на истошный, что придаёт треку ещё большей динамики. Ближе к финалу аранжировка уходит в вязкую тоску, но очередной гитарный взрыв словно намекает, что музыкантам всё же не удалось оставить гнев позади.

Альбомы

Sleaford Mods — The Demise Of Planet X

Жанр: хлёсткий циничный постпанк.

Для кого: для всех, кто разуверился в мире и теперь готов разнести его в пух и прах.

Британская постпанк-группа Sleaford Mods представила восьмой студийный альбом, в котором в очередной раз прошлась по окружающим, планете и общественным нравам. Коллектив никогда не стеснялся выражений, но в этот раз пригласил к работе и других недовольных спикеров. Например, в открывающем треке апатичная манера лидера постпанк-группы Big Special контрастирует с хлёстким речитативом вокалиста Sleaford Mods Джейсона Уильямсона. Вопли актрисы Гвендолин Кристи, отметившейся в той же композиции, добавляют треку абсурдности и обращают вселенную пластинки в сплошной серый хаос. Партии инди-певиц Олдос Хардинг и Сью Томкинс смягчают ворчливую читку Уильямсона, но всё же не способны пролить свет на безнадёжный пессимизм альбома.

Аранжировки лонгплея в основном лишены мелодики и представляют собой бесформенную мрачную электронику. Бесконечные повторения одних и тех же мотивов, ритмически не совпадающих с основной вокальной партией, добавляют звуку тревожности и одержимости пессимистичными мыслями. Апокалиптичное название «Кончина планеты Икс» также намекает, что ждать просвет в конце туннеля не стоит, но это не лишает вас права как следует поворчать перед грандиозным финалом.

Blanket — True Blue

© Соцсети Blanket

Жанр: атмосферный шугейз в стиле Loathe и смягчённых Deftones.

Для кого: для всех, кто столкнулся с хронической меланхолией.

Британская шугейз-группа Blanket выпустила четвёртый альбом, озаглавленный в честь подавленности и тоски. Название пластинки впору перевести как «голубая тоска», что не совсем отражает содержание альбома: бодрого, атмосферного, шумного и на удивление оптимистичного. Blanket уводят слушателя в красивое шугейз-облако, затем оглушают резкими, грубыми дрязгами и напоследок расслабляют, чтобы в итоге вновь сбросить в гремящую бездну. Благодаря связующей атмосфере, одинаково звучащей в каждом треке, подобные качели звучат органично и кажутся связным путешествием от апатии к надежде.

Lexa Gate — I Am

Жанр: меланхоличный женский рэп.

Для кого: для трудяг, мечтающих найти время на заботу о себе.

24-летняя артистка Иванна Мартинес, она же Лекса Гейтс, выпустила свой шестой альбом. В отличие от большинства чартовых коллег по жанру, артистка использует рэп не как способ покрасоваться, а для размышлений о скоротечности моментов, неожиданном карьерном успехе, работе в поте лица и многом другом. Яркая команда продюсеров, работавших со многими звёздами жанра, создала для альбома камерное, но в то же время стильное звучание с оттенками мягкого R&B и соула. Нетипичный, а потому интересный рэп-альбом.

Jana Horn — Jana Horn

Жанр: ленивый инди-фолк.

Для кого: для поклонников Ланы Дель Рей, ещё не вошедших в ритм трудовых будней.

Американская инди-артистка Яна Хорн выпустила третий альбом, наполненный холодным минимализмом и ленивым пением. Певица подолгу тянет ноты, еле ворочает языком и словно намеренно срывается в те моменты, когда инструментал требует повышение тональности. Под такую пластинку получится разве что расслабиться, но не взбодриться — так что слушайте лишь в том случае, если видите в затянутой медленной музыке нечто прекрасное.

Марс танцует, KatsEye хвастают кабачками: зарубежные новинки недели