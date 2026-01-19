Юрий Лоза сделал неожиданное заявление о российских звёздах

Российский музыкант Юрий Лоза, известный песней «Плот», заявил, что искусственный интеллект по душевности превосходит российских певцов. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

© Сергей Мамонтов/РИА Новости

Лоза обрушился с критикой на музыкальную индустрию после просмотра премии «Золотой граммофон». По его мнению, ИИ сводит музыку лучше российских звукорежиссёров. Он также добавил, что нейросети поют лучше отечественных артистов.

По крайней мере, гораздо трепетнее относится к слову. Да и поёт он более проникновенно и душевно, чем большинство белковых исполнителей, выходивших на сцену. Короче, за что боролись… Юрий Лоза Советский и российский автор-исполнитель, бард, поэт-песенник

Ранее о конфликте с Юрием Лозой рассказала исполнительница хита «Матушка» Татьяна Куртукова. По словам артистки, Лоза нелестно высказался об её творчестве после того, как она отказалась покупать у него песню «Сосёночки».

Татьяна Куртукова поссорилась с Лозой из-за «Сосёночек»