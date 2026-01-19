Культовая рок-группа выступит на открытии Супербоула-2026

Американская поп-панк-группа Green Day выступит на церемонии открытия Супербоула, финального матча американской Национальной футбольной лиги. Мероприятие состоится 8 февраля на стадионе Levi's в Санта-Кларе.

© IMAGO/Mirko Fava/TSCK / LiveMedi/www.globallookpress.com

Green Day исполнят попурри из своих самых известных песен, пока лучшие игроки прошедшего сезона будут выходить на поле. Лидер Green Day Билли Джо Армстронг заявил, что для группы «большая честь» приветствовать самых ценных футболистов и открывать вечер для болельщиков по всему миру. Его слова цитирует NME.

Хедлайнером Супербоула станет пуэрто-риканский певец Bad Bunny. Он выступит в перерыве матча. Кроме него в шоу примут участие Чарли Пут, который споёт гимн США, и Брэнди Карлайл, ответственная за исполнение песни America The Beautiful.

