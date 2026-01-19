Фотограф и художник из Владикавказа Игорь Клепнёв провёл эксклюзивную съёмку с американским рэпером Ракимом Майерсом, известным под псевдонимом A$AP Rocky.

Игорь Клепнёв известен как автор обложек альбомов для таких артистов, как Хаски, Скриптонит, Big Baby Tape и других.

Он также снял несколько клипов для российских артистов. Среди них — «Ай» и «Поэма о родине» Хаски, «Патрон», «Silhouette» и «Brooklyn» дуэта Miyagi & Andy Panda, а также Outro и «Спи, человек» от артиста Масло чёрного тмина.

A$AP Rocky — один из главных представителей зарубежной хип-хоп-сцены. Он прославился в 2011 году благодаря своему дебютному микстейпу Live. Love. ASAP. Среди его известных хитов — «Praise The Lord (Da Shine)», «Fashion Killa», «Sundress», «Babushka Boi» и другие. 16 января он представил новый альбом Don’t Be Dumb, который стал его первой пластинкой за восемь лет. За это время он успел сняться в нескольких фильмах, например в триллере Спайка Ли «Рай и ад», а также обзавестись тремя детьми c певицей Рианной.

