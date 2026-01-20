Инди-группа «СБПЧ» показала взрыв, который готовился десять лет

Российская инди-группа «СБПЧ» представила клип на песню «Вечный взрыв». Композиция вышла в 2015 году в альбоме «Здесь и всегда». Особенностью ролика стало время, потраченное на его создание: клип снимали в течение десяти лет.

За это время хореограф Олег Глушков, придумавший особый танец и сыгравший главную роль, посетил несколько стран. Ему удалось сняться в Осло, Сиднее, Нью-Йорке, Париже и ряде других городов. Специально для этого клипа Глушков купил костюм-тройку, сообщили «СБПЧ» в соцсетях. Коллектив не предполагал, когда съёмки прекратятся, но они подошли к концу «естественным образом», когда Глушков потерял костюм. Музыканты подчеркнули, что создание ролика завершилось, но «вечный взрыв продолжается».

Группа «СБПЧ» была образована в 2006 году, её название расшифровывается как «Самое большое простое число». Коллектив прославился среди поклонников независимой музыки благодаря сочетанию оптимистичной электроники и мелодекламации. В 2008 году лидер коллектива Кирилл Иванов получил титул «Музыкант года» от журнала GQ, а в 2019-м «СБПЧ» стали главным «Инди-коллективом года» по версии сообщества «Родной звук». Один из бывших участников группы Илья Барамия основал альт-хип-хоп-дуэт «Аигел», ставший известным после участия в саундтреке сериала «Слово пацана».

