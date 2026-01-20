«Подкаблучник» Киркоров назвал женщин, которые им управляют

Российский поп-артист Филипп Киркоров назвал себя подкаблучником. Музыкант отметил, что сегодня считает своё решение связать жизнь с шоу-бизнесом «сумасшедшим», потому что «всем управляют женщины».

В частности, Киркоров отметил большое влияние Аллы Пугачёвой. Их брак длился 11 лет, с 1994-го по 2005-й, после чего артисты сохранили дружеские отношения. Исполнитель хита «Атлантида» подчеркнул, что в браке «был под большим каблуком», передаёт StarHit.

Киркоров также признался, что сегодня им пытается управлять поп-певица Марго Овсянникова. К примеру, она «заставила» артиста добавить выступление с ней в программу своего концерта. К числу женщин, манипулирующих Киркоровым, не относится его 15-летняя дочь Алла-Виктория.

Овсянникову называют «протеже» Киркорова. По словам импозантной артистки, поп-король занимается продюсированием её композиций. В 2025-м певице удалось выйти из-под его крыла, выпустив успешные композиции с зарубежными рэперами Lil Pump и 6ix9ine.

