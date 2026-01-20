Сергей Жуков намекнул на продолжение фильма о группе «Руки Вверх!»

Лидер поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков раскрыл, стоит ли поклонникам ждать продолжения фильма о коллективе. Первая часть картины вышла в 2024 году и собрала в прокате больше 11 тысяч долларов.

© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

По словам Жукова, следующая часть истории может выйти в течение 2026-го. Премьера будет приурочена к круглой дате: в этом году «Руки Вверх!» отмечают 30-летие творческой деятельности.

Конечно, есть такая надобность — отметить эту круглую дату с размахом и запечатлеть это время на киноплёнке. Мы сейчас ведём активную работу, всех деталей раскрывать не могу. Но мы все в предвкушении и в приятном волнении.

Об этом сообщает «ОСН».

Сюжет первого фильма выстраивался вокруг Жукова, сыгравшего самого себя. Музыкант попадал в больницу с диагнозом «грыжа» и наблюдал, как «жизнь проносится перед глазами». Главные роли сыграли актёры Влад Прохоров и Илья Русь. В эпизодических ролях также появились супруга Жукова Регина Бурд и его старший сын Энджел.

