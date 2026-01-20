Титулованный скрипач из Минска претендует на участие в «Евровидении»

Норвежско-белорусский скрипач Александр Рыбак, одержавший победу на «Евровидении-2009», подал заявку на участие в конкурсе в 2026 году. Помимо него, за право представить страну на состязании поборются ещё восемь норвежских музыкантов.

© Владимир Астапкович/РИА Новости

Имя победителя будет объявлено 27 января, его выберут зрители. Песня Rise, с которой Рыбак намерен участвовать в «Евровидении», уже вышла и попала в альбом Fairytales Too. На победу также претендуют певица Хедда Мэй, поп-артист Mileo, 17-летняя звезда TikTok Storm и участник норвежского «Голоса» Йонас Ловв.

Если Рыбаку удастся победить, это «Евровидение» станет для него уже третьим. Артист впервые попал на конкурс в 2009-м, когда состязание проходило в России. 23-летний Рыбак исполнил песню Fairytale и одержал победу, заработав рекордное количество голосов — 387. В 2018-м скрипач вновь подался на «Евровидение» с песней That's How You Write A Song. В финале композиция расположилась на 15-м месте.

В 2026 году «Евровидение» пройдёт с 12-го по 16 мая в Вене. Об этом сообщает Норвежская телевещательная корпорация.

Александр Рыбак родился 13 мая 1986 года в Минске. Когда ему было 4 года, его семья переехала в Норвегию. Сегодня Рыбак спокойно изъясняется на русском, белорусском, английском и норвежском языках. После победы в 2009-м артист отмечал, что его победу можно считать «наполовину белорусской».

Оба родителя Рыбака — музыканты, поэтому артист с самого детства учился играть на скрипке, фортепиано и других инструментах. В возрасте 17 лет он получил стипендию нью-йорской школы Meadowmount, а в 2020-м окончил университет Columbia College по программе «Магистр изящных искусств».

«Евровидение-2025»: что нужно знать о главном музыкальном конкурсе