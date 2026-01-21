Рыгал в эфире, мнил себя вождём, вёл стриптиз-шоу: Богдан Титомир сегодня

В 90-е рэп-артист, диджей и участник группы «Кар-мэн» Богдан Титомир считался символом свободы, самоуверенности и бунтарства. Хотя с тех пор прошло больше 30 лет, в душе артист остался прежним: он всё так же носит яркую одежду и ведёт себя вызывающе. Разве что теперь это вызывает не восторг, а скорее общественное порицание. «Рамблер» рассказывает, как скандальный музыкант живёт сегодня и на чём зарабатывает.

© Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Краткая справка

Богдан Титомир — российский хип-хоп-артист, получивший известность в 1990 году. В ту пору музыкант был участником дуэта «Кар-мэн» вместе с Сергеем Лемохом. Артисты выпускали так называемый экзотический поп, ориентируясь на зарубежные тренды. Впоследствии музыка в аналогичном жанре стала называться «евродэнсом». В коллективе Титомир также отличился танцевальными новшествами, но в 1991-м решил его покинуть ради сольной карьеры.

Первым самостоятельным хитом Титомира стала песня «Делай как я», исполненная на слова Германа Витке и музыку композитора Александра Иванова из группы «Рондо». Композиция быстро стала хитом и помогла Титомиру заполучить титул «первого хип-хоп-исполнителя в России». В 1999 году артист увлёкся диджеингом и в 2001-м даже получил награду «За вклад в клубное движение».

© Соцсети Богдана Титомира

Среди других достижений Титомира — крылатая фраза «пипл хавает». Музыкант произнёс её во время беседы с журналистом Владимиром Познером, отвечая на вопрос о низком качестве его творчества. Титомир пытался сказать, что не слишком задумывается над такими вещами, потому что люди всё равно слушают, что им предлагают.

Примерно в то же время Титомир пристрастился к наркотикам, причём, по собственным словам, он «перепробовал всё». В интервью газете «Факты» в 2007-м артист признался, что из-за употребления веществ он воображал себя реинкарнацией Чингисхана и Че Гевары. Тогда же Титомир отметил, что ему удалось побороть зависимость самостоятельно.

Нужно просто очень сильно захотеть, немаловажную роль играет самовнушение. Я переключился на экстрим. Так плавненько и переборол себя, поменял одно увлечение на другое. Перешёл на адреналиновый раж. Увлёкся сноубордом, спортбайком. Адреналин оказался мощнее в сто раз. Наркотики — вещь ОЧЕНЬ серьёзная. От них погибают люди, они подрывают здоровье и психику.

Добившись успеха в 90-е и нулевые, Титомир не ушёл в забвение, а продолжил заниматься музыкой, но уже не попадал в чарты. В 2004-м артист помог первому продюсеру Басты открыть «Газгольдер», а в 2008-м стал одним из ведущих телепередачи «Звезда стриптиза» на российском MTV. Рэпер комментировал выступления претенденток, а в одном из выпусков сам вышел на сцену. Перед тремя стриптизёршами поставили задачу устроить для него приватный танец, пока он сидел, развалившись на стуле.

В те же годы Титомир начал впервые попадать в скандальные сводки: например, в июне 2011-го артист подрался со Стасом Барецким в эфире телешоу «Последнее слово» на НТВ. Инициатором драки был Барецкий, желавший побить политика Олега Митволя, но Титомир заступился за последнего и одержал победу.

Где Богдан Титомир сегодня: скандалы, последние новости

© Соцсети Богдана Титомира

Начиная с 2014 года Титомир появляется преимущественно на сборных ретроконцертах с другими исполнителями 90-х. Параллельно артист продолжает записывать альбомы: сегодня в его дискографии 13 лонгплеев, последний из которых вышел в 2022 году. В 2023-м Титомир выпустил множество синглов, после чего в его дискографии наступило затишье: артист представил новую композицию «Инопланетянин» только в 2025 году.

В последние несколько лет имя Богдана Титомира связано исключительно со скандальными выходками. Например, в 2020-м рэпера пригласили на YouTube-шоу «Что было дальше?», но артист не оценил саркастичные реплики о его внешности и начал вести себя вызывающе. Плевал на ковёр, задирал ноги, демонстрировал мастерство отрыжки и даже угрожал родителям ведущих. В ответ на это ведущие назвали его «чернобыльским бомжом, поверившим в себя». Титомир так и не поделился воспоминаниями из прошлого, хотя это — основная концепция «ЧБД». Устав от его вызывающего поведения, комики вежливо с ним попрощались.

Впоследствии один из ведущих шоу, комик Нурлан Сабуров прокомментировал свою «беседу» с Титомиром изданию StarHit.

Безусловно, в тебе просыпается животное. Хочется ударить, как-то отреагировать, но в его поведении чувствуется: он больной, что-то не так с психикой. Неуравновешенный тип и старый к тому же, поэтому реагировать на него со злобой было бы глупо. Глупо обостряться. Относишься к нему просто как к больному... Хотя, может быть, он и не больной, а в таком состоянии, не знаю под чем… Когда ты его видишь вживую, понимаешь: с ним точно что-то не так.

В августе 2024-го артист стал гостем музыкального фестиваля «Новая волна», но отказался общаться с журналистами и, по словам очевидцев, «устроил истерику» из-за отсутствия репетиций. Об этом сообщил Пятый канал. В марте 2025-го Титомир согласился на участие в реалити-шоу СТС «В темноте», но вылетел, не справившись с первым же испытанием. Артист оказался в закрытом помещении в темноте и, не сумев найти выход, начал ругаться. Один из участников предложил ему помощь, но Титомир не согласился и попытался завязать драку. Апогеем скандала стало нарушение правил: музыкант включил фонарик. Покидая помещение, Титомир размахивал своим плащом. После этого его выгнали из шоу.

© Соцсети Богдана Титомира

Титомир продолжает петь и вести соцсети, в которых часто вспоминает годы успеха. Из его последних шоу — выступление на фестивале Prodigy Con, прошедшее в Москве в ноябре 2025 года, и предновогодний концерт во вьетнамском Нячанге, состоявшийся 30 декабря.

В его Telegram-канале даже можно заказать видеопоздравление, на котором Титомир пожелает вам или любому другому имениннику всего, что попросит заказчик. Такой подарок обойдётся в 36 тысяч.

