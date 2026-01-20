В Санкт-Петербурге открылся концертный зал со старинным органом XIX века

В историческом центре Санкт-Петербурга на Английской набережной открылся новый концертный зал вместимостью в 200 человек. Ранее в помещении располагалась англиканская церковь Иисуса Христа. Новое заведение станет второй музыкальной сценой театра, носящего имя Фёдора Шаляпина.

© Пресс-служба Концертного зала на Английской набережной

Главной достопримечательностью зала станет старинный орган, сконструированный в 1877 году. В XIX веке он считался одним из самых мощных в Европе, но с середины XX века не использовался по назначению. Перед открытием зала орган отреставрировали, так что теперь он будет звучать на концертах.

Церемония открытия началась со светового шоу на фасаде здания, после чего состоялся театрализованный концерт. Среди выступавших музыкантов — оркестр «Северная симфония» под руководством Фабио Мастранджело, органист Даниэль Зарецкий и актёр Владимир Кошевой. Об этом сообщает ТАСС.

Первое мероприятие в новом зале состоится во вторник 27 января. Разные концертные программы также будут продемонстрированы 6 и 14 февраля.

Плавала на ледоколе, дружила с Карденом. 100 лет со дня рождения Майи Плисецкой