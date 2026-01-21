«Подбешивает»: Клава Кока резко отреагировала на обвинения в использовании ИИ

Поп-артистка Клава Кока ответила на обвинения в том, что её клип «Тысячи зим» был снят с помощью нейросетей. В своих соцсетях артистка отметила, что её «подбешивает» искусственный интеллект, поэтому комментарии под роликом её не обрадовали.

Шесть часов полёт до Иркутска, ещё шесть часов на машине до Ольхона, ещё час на пароме ради льда на Байкале, который ещё не встал. Мы рисковали провалиться. На улице -25, на мне пять слоёв термобелья, ни туалетов, ни связи. Мы собирались в пять утра на первый паром, чтобы успеть к рассвету, но он уехал раньше времени.

Певица рассказала и о других трудностях, с которыми команда столкнулась во время съёмок. Машины застревали в снегу, техника выключалась из-за холодов, а раннее наступление темноты сильно ограничивало команду по времени. Коке пришлось расчищать снег на льду Байкала, а одна из лис, забежавших в кадр, украла у команды обед.

Кока также отметила, что вначале её команда забыла красный ковер, сыгравший значительную роль в кадре, но реквизит был доставлен ольхонскими бурятами на собачьих упряжках.

Артистка подчеркнула, что нейросети никогда не смогут передать эмоции от реальных съёмок и времени, проведённого с командой. По словам Коки, итоговый результат стоит даже пережитых холодов и усталости из-за долгой дороги домой и длительного монтажа, заменившего ночной сон.

