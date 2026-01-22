От войны с квадроберами до похвалы Пугачёвой: как менялась Мия Бойка

В 2025 году имя поп-певицы Мии Бойки стало чаще мелькать в заголовках общественных новостей и реже — в чартах. Успех её чартовых песен «Базовый минимум» и «Я самая» сопровождался множеством спорных инфоповодов. Например, артистка выступила с инициативой в Госдуме, запретила мужчинам носить розовое и стала жертвой ограбления в Турции. Бойка не всегда была объектом интереса жёлтых СМИ. Начиная карьеру, певица больше походила на кумира молодёжи и икону TikTok, нежели на серьёзного политика и героиню светской хроники. «Рамблер» оглядывается на путь Бойки и размышляет, как артистка пришла к своему нынешнему имиджу.

© Соцсети Mia Boyka

TikTok-слава и детские песни: как Мия Бойка стала популярной

Певица Мария Бойко, выступающая под псевдонимом Mia Boyka, родилась 15 февраля 1992 года в деревне Захонье-2 в Ленинградской области. Окончив школу, она поступила в РЭУ Плеханова на бизнес-факультет, там же получила степень магистра по специальности «менеджмент». Работать по специальности Бойка не стала: параллельно учёбе певица записывала собственные версии известных песен и ходила на кастинги в телешоу. Там она познакомилась с рэпером T-Killah, который решил стать её продюсером.

© Соцсети Mia Boyka

Музыкант помог Бойке определиться с имиджем. Певица выкрасила волосы в яркий синий цвет, а её внешний вид напоминал куклу. Музыкально Бойка также придерживалась материала, преимущественно нацеленного на детскую аудиторию. Артистка добилась популярности с хитами «Мама не в курсе» и «Пикачу», а также записывала совместные песни с TikTok-блогерами Аней Покров и Егором Шипом, популярными среди детской аудитории.

Песня с Шуфутинским и несостоявшийся дуэт с Кадышевой: новый образ Мии Бойки

Тем не менее в 2021-м Бойка решила порвать с образом «детской певицы». Артистка поставила точку на этом этапе карьеры, выпустив «Прощальный альбом» и избавившись от яркого цвета волос. Поначалу артистка появлялась на публике с обесцвеченным каре, что делало её похожей на Клаву Коку, а затем и вовсе сделала выбор в пользу натурального каштанового цвета.

Триумф после провала: как смена имиджа спасла Клаву Коку со дна

Музыкальная деятельность Бойки также претерпела изменения. Её песни стали серьёзнее и приобрели патриотический оттенок и фолк-мотивы. Вместо молодых партнёров артистка записала дуэт с Михаилом Шуфутинским. Бойка также предлагала сотрудничество Надежде Кадышевой, но исполнительница хита «И плывёт веночек» не осмелилась связываться с молодым поколением.

Скандалы с участием Мии Бойки: квадроберы, Госдума, Пугачёва

© Соцсети Mia Boyka

В 2024 году артистке удалось привлечь к себе внимание публики, далёкой от музыки. Бойка ввязалась в скандал с восьмилетней девочкой-квадробером, вышедшей к ней на сцену во время концерта. Представители субкультуры квадроберов подражают животным: одеваются в соответствующие костюмы, передвигаются на четвереньках и имитируют звериные звуки. Маленькая поклонница пришла на шоу кумира в маске кошки, но Бойка осудила её хобби и призвала ребёнка быть собой, не стесняясь своей красоты.

Видео момента попало в Сеть и быстро набрало больше миллиона просмотров: действия и слова артистки вызвали множество критики. В поддержку девочки высказались Егор Крид, Ксения Собчак и даже Екатерина Мизулина. Бойка решила не приносить извинений и, комментируя инцидент в соцсетях, предпочла остаться «бестактной и невоспитанной». Родителям квадроберов и самим поклонникам этого хобби артистка посоветовала «выкусить». Само увлечение Бойка назвала «западным веянием, где нарушение общепринятых норм давно стало трендом». Мама пострадавшей девочки написала заявление в полицию по обвинению в публичном оскорблении. Примирение состоялось спустя два месяца в эфире телепрограммы «Пусть говорят»: гостями студии стали как сама Бойка, так и пострадавшая девочка.

Квадроберы: кто это простыми словами

Консервативная позиция Бойки не ограничилась прилюдным осуждением «западных веяний». Артистка также выступала на политических митингах и концерте, посвящённом победе Владимира Путина на выборах президента в 2024 году. В 2025-м артистка прибавила к своей политической карьере посещение Госдумы и инициативу по «отсеиванию деструктивных песен». Бойка вспомнила о цензуре, введённой в Советском Союзе, и предположила, что её повторное введение поможет сохранить «здоровое музыкальное пространство».

© Соцсети Mia Boyka

Впрочем, в 2025-м артистке также удалось заслужить похвалу от большой советской певицы: в одном из своих интервью о ней высоко отозвалась Алла Пугачёва. Примадонна подчеркнула её «бойкость и хватку», но посетовала, что молодая артистка до сих пор не определилась со своим музыкальным стилем. Бойка согласилась с критикой и подчеркнула в беседе со «Стархитом», что действительно мечется между разными направлениями.

Я пока не определилась, потому что ещё сама очень молодая, живая. Мне хочется быть в тренде, создать что-то такое, что соберёт большое количество просмотров. В то же самое время мне очень нравится петь серьёзную музыку. Здесь мне нужно просто определиться. Пока ещё этот выбор я сделать не смогла. Определиться надо будет, я это понимаю. И когда-нибудь я к этому приду.

Несмотря на консервативные инициативы по защите качественной музыки и ограждению детей от зарубежных трендов, Бойку тяжело назвать кумиром среди старшей аудитории. Артистка отказалась от детского материала, чтобы попробовать себя в народном творчестве и общественной деятельности, но Бойке далеко до Shaman и Татьяны Куртуковой, также защищающих страну от «западных веяний».

Возможно, дело в прошлом Бойки и её TikTok-славе: аудитория могла просто не поверить в её взросление. Вероятно, смена имиджа помогла певице ощутить себя взрослее и встать на путь своего творческого «Я», но пока не принесла Бойке глобальный музыкальный успех.