Татьяна Буланова раскрыла подробности ухода своих танцоров

Эстрадная певица Татьяна Буланова прервала молчание на тему разрыва профессиональных отношений с участниками своей подтанцовки. Алёна и Максим Алалыкины стали участниками вирусного ролика в августе 2025-го и превратились в звёзд интернета, но покинули Буланову незадолго до начала гастролей.

© Кирилл Зыков/РИА Новости

Артистка ни разу не вдавалась в подробности, но подчеркнула, что Алалыкины не очень красиво поступили и почти предали её. В новом интервью Буланова раскрыла, как именно это произошло.

Просто они сказали: “Мы уходим”. Ну, уходите. Мы их отпустили, и всё. Они даже не пытались выйти на разговор: “Мы отказываемся работать”. А я уговаривать не стала.

Певица отметила, что это произошло в разгар гастролей. Отработав треть дат, Алалыкины покинули коллектив и вынудили Буланову экстренно искать замену. Пока новые танцовщицы проходили экстренную подготовку в Санкт-Петербурге, Буланова внесла в свою программу небольшие изменения. Слова артистки приводит портал «Леди Mail».

Поклонников певицы также волновало, что случилось с Дмитрием Берегулей. Третий танцор стал известен как хореограф, придумавший движения под песню «Один день». Именно его «энергосберегающая» хореография сделала из подтанцовки Булановой звёзд интернета. По словам певицы, Берегуля ушёл до начала гастролей в сентябре 2025-го по собственному желанию. Артистке удалось сохранить с ним дружеские отношения.

Сами супруги Алалыкины отмечали в ноябре 2025-го, что приняли решение уйти из-за конфликта с Сергеем Хрусталёвым, новым концертным директором Булановой. Подробностей ссоры танцоры не раскрыли, но в беседе со «СтарХитом» отметили, что Хрусталёв «применил физическую силу» против Алёны Алалыкиной. В конце того же месяца супруги нашли работу в подтанцовке у группы «Марсель».

