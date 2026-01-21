Певец Юрий Лоза назвал Ларису Долину новым мемом

Российский музыкант Юрий Лоза прокомментировал общественный ажиотаж вокруг фигуры Ларисы Долиной. По мнению артиста, громкое судебное заседание с участием певицы и принудительное выселение из элитной квартиры в Хамовниках сделало исполнительницу хита «Погода в доме» мемом.

Её фамилию произносят как имя нарицательное. Кто-то придумал «эффект Долиной», ещё несколько понятий таких есть, по-моему. Появилась целая терминология, связанная с этим эпизодом. Если эти словосочетания войдут в жизнь и станут устойчивыми, то Долина будет на слуху ещё очень долго. Но в качестве кого?

Мнение Лозы передаёт РИА Новости.

Под «эффектом Долиной» подразумевается резкий рост дел, связанных с незаконным присвоением недвижимости. По так называемой «схеме Долиной» квартира продаётся по цене ниже рыночной стоимости. Затем оригинальные собственники отказываются передавать недвижимость, объясняя продажу «воздействием мошенников».

Именно так случилось с Ларисой Долиной, продавшей квартиру Полине Лурье, но затем отказавшейся съезжать со спорной жилплощади. Судебные тяжбы продолжались больше года, суды разных инстанций вставали на сторону певицы. 16 декабря Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда России отменила предыдущие решения и признала право Лурье на владение квартирой.

19 января Долину выселили принудительно, и потерпевшая получила ключи от спорного жилья. Сама артистка провела отпуск в ОАЭ и уже вернулась в Россию, а 20 января выступила на концерте «Своя колея» с песней Высоцкого «О двух красивых автомобилях».

