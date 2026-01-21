Лидера известной рок-группы уличили в отсутствии слуха

Известный рок-продюсер Майкл Байнхорн, работавший с Оззи Осборном, Мэрилином Мэнсоном, Soundgarden и Korn, вспомнил о своём опыте сотрудничества с группой Red Hot Chili Peppers. Музыкант помог коллективу выпустить альбомы The Uplift Mofo Party Plan (1987) и Mother's Milk (1989).

Общаясь с поклонниками на форуме Reddit, Байнхорн ответил на вопрос о песне Knock Me Down. Композиция посвящена Хиллелу Словаку — басисту Red Hot Chili Peppers, умершему в 26 лет после передозировки. Фанат группы, назвавший Knock Me Down одной из своих самых любимых песен, поинтересовался, почему в ней поёт не только фронтмен Энтони Кидис, но и гитарист Джон Фрушанте.

Голос Джона звучит громче, потому что песня мелодичная, а у Энтони не было/нет слуха. Он не различает нот. В любом случае, песню написал Джон, так что он имел право её исполнить. К тому же, Хиллел был для него почти кумиром.

Байнхорн также отметил, что ему неизвестна первая реакция группы на его работу. Но продюсер подчеркнул, что во время прослушивания сведённых треков Кидис «был шокирован, но не в хорошем смысле». Байнхорн предположил, что по этой причине коллектив «отрёкся от пластинки».

Фронтмен Red Hot Chili Peppers никогда не отличался высоким мнением о своих вокальных навыках. По воспоминаниям Фли, басиста коллектива, Кидис и вовсе предлагал переименоваться в «Идиота и трёх гениев». Под «идиотом» певец подразумевал себя.

