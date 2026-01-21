Тейлор Свифт введут в Зал славы вместе с рок-группой Kiss

Стало известно, кого из музыкантов введут в Зал славы авторов песен в 2026 году. В списке — семеро человек. Трое из них пишут тексты за кулисами, ещё четверо исполняют музыку вживую. Среди них также оказалась артистка, ставшая самым молодым лауреатом в истории Зала.

© Matt Winkelmeyer/Getty Images

В 2026 году в Зал славы авторов песен будут введены Уолтер Афанасьев, Терри Бриттен, Грэм Лайл и Кристофер Стюарт. Среди исполнителей будут отмечены заслуги певицы Аланис Мориссетт, софт-рок-артиста Кенни Логгинса и основателей группы Kiss Пола Стэнли и Джина Симмонса.

36-летняя Тейлор Свифт стала самой молодой женщиной, удостоенной этой чести. Титул самого юного музыканта, введённого в Зал славы авторов песен, остаётся за Стиви Уандером, ставшего лауреатом в 32 года. В этом рейтинге Свифт занимает второе место.

Зал славы авторов песен существует с 1969 года. В него попадают артисты, чьи композиции смогли добиться успеха не только в США, но и за рубежом. Претенденты обязаны соблюсти лишь одно условие: после премьеры их первого коммерческого релиза должно пройти не меньше 20 лет.

Помимо лауреатов этого года, в него входят Фил Коллинз, Шарль Азнавур, группа Queen в полном составе, Кэрол Кинг, Мэрайя Кэри, Джордж Гершвин, Пол Маккартни и множество других успешных артистов.

