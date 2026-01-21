«Её песни качают»: Цискаридзе раскрыл, кого слушает из молодых артистов

Артист балета Николай Цискаридзе раскрыл, кого из современных молодых музыкантов иногда слушает. Танцор похвалил Ваню Дмитриенко, назвав его «одарённым молодым человеком», и признался, что иногда заслушивается песнями Инстасамки.

© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Её некоторые хиты, что называется, качают.

Цискаридзе также отметил, что иногда он переслушивает русскую поп-музыку из нулевых. По словам артиста, он без труда понимает смысл и суть, заложенные авторами песен.

Танцор завершил монолог предположением, что осуждать представителей другого поколения за то, что они слушают иную музыку, не стоит. Также Цискаридзе призвал поклонников не стыдиться своих творческих предпочтений, передаёт ОСН.

