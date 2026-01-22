Блогер-комик угрожает своей любовью в вирусном треке «Тело-убийца»

Блогер и музыкант Игнатий Винтуров покоряет соцсети благодаря своему ироничному синглу о любви «Тело-убийца». «Рамблер» приводит текст композиции, а также рассказывает о смысле песни, истории её создания и связанных с ней интересных фактах. Послушать трек можно прямо здесь. Скачать композицию в память телефона можно, перейдя в приложение музыкального стриминга.

© Соцсети Игнатия Винтурова

Игнатий Винтуров «Тело-убийца»: текст песни

[Припев]

Моё тело — убийца,

Любовь — пистолет,

Не пытайся влюбиться,

Если хочешь жить (Хочешь жить)

С телом — убийцей,

Где любовь — пистолет,

И в этой истории

Не ждёт happy end.

Ведь моё тело — убийца,

Любовь — пистолет,

Не пытайся влюбиться,

Если хочешь жить (Хочешь жить)

С телом — убийцей,

Где любовь — пистолет,

И в этой истории

Не ждёт happy end.

[Куплет 1]

Упс, я снова зарядил барабан,

Твоя нога уже практически попала в капкан,

И ты почти что там,

Майкл Джексон «Триллер» не такой ужасный,

Как новый триггер для тебя,

Но как было прекрасно,

На губах ещё не высох твой пленительный вкус,

Но я боюсь, что дальше это будет уксус,

Нажимая «стоп», мне жалко это осознавать,

Но тебе лучше бежать.

[Припев]

Ведь моё тело — убийца,

Любовь — пистолет,

Не пытайся влюбиться,

Если хочешь жить (Хочешь жить)

С телом — убийцей,

Где любовь — пистолет,

И в этой истории

Не ждёт happy end.

[Куплет 2]

Ты не сможешь притворяться, что я,

Что я не существую,

Ты меня захочешь убить,

Но выстрел будет впустую,

Провокация и снова всё по кругу,

В твоих глазах это любовь,

Но я останусь другом,

Моё тело как улика,

Ведь на нём есть следы,

Но я молюсь, чтоб дальше

Это была не ты,

Нажимая «стоп», мне жалко это осознавать,

Но тебе лучше бежать.

[Припев]

Моё тело — убийца,

Любовь — пистолет,

Не пытайся влюбиться,

Если хочешь жить (Хочешь жить)

С телом — убийцей,

Где любовь — пистолет,

И в этой истории

Не ждёт happy end.

Ведь моё тело — убийца,

Любовь — пистолет,

Не пытайся влюбиться,

Если хочешь жить (Хочешь жить)

С телом — убийцей,

Где любовь — пистолет,

И в этой истории

Не ждёт happy end.

[Аутро]

А только bang-bang,

А только bang-bang,

А только bang-bang,

Прямо в сердце без осечки.

Глубоко и так навечно,

А только bang-bang,

А только bang-bang,

Зачем нам нужен был тот вечер.

© Соцсети Игнатия Винтурова

Игнатий Винтуров «Тело-убийца»: смысл песни

Песня Игнатия Винтурова посвящена токсичным отношениям. Лирический герой сравнивает любовь с орудием убийства и предупреждает девушку о грядущей опасности. Он твёрдо уверен, что счастливого конца у романа не будет.

Винтуров, известный своим юмористическим блогом, преподносит эту песню с иронией: начиная от обложки, где он с обнажённым торсом летит на огромной пуле, и заканчивая чрезмерным драматизмом лирики.

Игнатий Винтуров «Тело-убийца»: история песни

Игнатий Винтуров — это популярный блогер родом из небольшого города Похвистнево Самарской области. Он прославился благодаря смешным роликам, пародирующим видеооткрытки, которые часто отправляют люди старшего поколения.

Летом 2024 года Винтуров выпустил свой дебютный танцевальный альбом Facecontrol. Сам себя артист в интервью для издания SRSLY оценил очень высоко: «Смотрю видео и слушаю песни так, будто никогда не слышал, и каждый раз удивляюсь — боже, как это круто! Пересматриваю моменты и думаю: надо же было так придумать, так среагировать. Всё, что было сказано из этого рта, достойно внимания. Я себя очень уважаю».

© Соцсети Игнатия Винтурова

Сингл «Тело-убийца» Игнатий Винтуров представил 5 декабря 2025 года. Он сам принимал участие в создании текста и музыки к композиции. Популярности трек добился благодаря вирусным роликам в соцсетях.

Игнатий Винтуров «Тело-убийца»: интересные факты

Песня «Тело-убийца» породила тренд в соцсетях. Под неё пользователи снимают свои танцы. Они также пытаются спародировать самого Игнатия Винтурова, развевая волосы вентилятором и имитируя замедленную съёмку. «Тело-убийца» — первый сингл Игнатия Винтурова, попавший в российские чарты.

