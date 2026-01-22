Стало известно, кем Дом музыки заменил Ларису Долину

Вместо концерта Ларисы Долиной 6 марта в Московском международном Доме музыки состоится шоу Петра Дранги и Пелагеи. Информация об этом появилась на официальном сайте площадки.

© Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com

6 марта 2026 года должен был состояться концерт Ларисы Долиной с юбилейной программой. Как сообщает ТАСС, в конце декабря на него было продано меньше половины билетов. В начале января информация о мероприятии пропала с сайта ММДМ. Сейчас же в афише площадки появилось шоу Петра Дранги и Пелагеи на ту же дату.

Причина, по которой был отменён концерт Долиной, неизвестна. В конце 2024 года вокруг неё разгорелся скандал из-за квартиры в Хамовниках. Артистка продала элитное жильё Полине Лурье, а потом отсудила его обратно, заявив, что действовала по указке мошенников. Интернет-пользователей возмутило, что Долина оставила покупательницу и без денег, и без квартиры. Позднее Верховный суд встал на сторону Лурье и вернул ей право собственности на квартиру.

Ранее перенесли юбилейный концерт Долиной в Петербурге.

