Назван самый продаваемый женский альбом за все времена

Альбом британской певицы Адель «21» стал самым продаваемым женским лонгплеем в истории. Предыдущий рекорд принадлежал американской артистке Уитни Хьюстон и её саундтреку к фильму «Телохранитель».

© Kevin Mazur/Getty Images

Продажи альбома «21» составили 56,375 миллиона копий. Пластинка Хьюстон 1992 года сейчас занимает второе место с показателем 56,372 миллиона проданных копий, пишет издание The Sun.

Один из продюсеров лонгплея «21», а также вокалист группы OneRepublic Райан Теддер в своих соцсетях написал, что никто из команды не мог предугадать такой успех.

Звук так сильно отличался от популярной музыки того времени, что, если честно, мы даже не знали, есть ли в альбоме настоящие хиты. Мы лишь знали, что любим эти песни больше всего на свете, и полностью осознавали, что работаем с одной из величайших певиц, когда-либо встававших за микрофон.

Второй студийный альбом Адель «21» был выпущен в январе 2011 года. На него повлияло расставание певицы с её молодым человеком. В лонгплей вошли такие популярные треки, как Rolling in the Deep, Set Fire to the Rain и Someone Like You.

