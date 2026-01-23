Бросила жениха ради гендиректора, мечтает увеличить грудь: путь Ханны

23 января певице Анне Ивановой, известной под псевдонимом Ханна, исполняется 35 лет. «Рамблер» вспоминает самые яркие факты из биографии артистки и рассказывает, чем она зацепила «бабника» Пашу, насколько натуральна её красота и почему она не стала участницей «Фабрики».

© Страница Ханны в VK

Ханна пожертвовала детством ради спорта

В детстве у Ханны, тогда ещё просто Анны Ивановой, не было времени, чтобы гулять во дворе с подружками, играть на компьютере или смотреть телевизор. С шести лет её поглотил мир спортивных бальных танцев. В 13 она переехала из Чебоксар в Москву, чтобы продолжить тренировки на более профессиональном уровне. Как артистка рассказала в интервью для издания BeautyHack в 2018 году, в столице её поселили в квартиру с двумя мальчиками: один был её партнёром по танцам, а другой просто занимался с ними в танцевальном клубе.

Сказать, что это было тяжело, — ничего не сказать. Каждый день после школы я ездила на тренировки, домой возвращалась в час ночи на метро в другой конец Москвы — в Бутово. И на следующий день всё по той же схеме. У меня не было ни подруг, ни друзей, только школа и спорт, спорт и школа.

По словам Ханны, она плакала каждый день, но никому об этом не говорила. В итоге Анна Иванова решила бросить танцы, потому что не видела себя в будущем тренером, а другого пути, по её мнению, у «бальников» не было. К тому же из-за большой нагрузки у артистки начались проблемы со здоровьем. Завязав с танцами, девушка столкнулась с депрессией, потому что не знала, что ей делать дальше.

© Страница Ханны в VK

Ханна — финалистка конкурса «Мисс Россия — 2010»

Бросив спорт, Ханна не сидела без дела. После школы она поступила в чебоксарский филиал Санкт-Петербургского государственного экономического университета на специальность «экономика и управление на предприятии туризма и гостиничного хозяйства». В 2013 году девушка получила диплом.

Параллельно с учёбой Анна Иванова занялась модельной карьерой и начала покорять конкурсы. Она успела выиграть конкурсы «Мисс Чувашия — 2009», «Мисс Волга — 2009», «Мисс Аполлон — 2009» и другие. В 2010 году Иванова приняла участие в финале конкурса «Мисс Россия», но попасть в топ-15 ей не удалось.

Ханна могла стать солисткой группы «Фабрика»

Ханна с раннего детства хотела стать певицей, даже окончила музыкальную школу, но её путь к мечте был долгим. Благодаря конкурсу «Мисс Россия» в 2010 году Анна Иванова познакомилась с композитором Игорем Матвиенко, продюсером поп-группы «Фабрика». Узнав о кастинге в коллектив, она решила попытать удачу. «В состав не попала, зато поняла, что музыка — это то, чем я хочу заниматься», — призналась она в беседе с изданием «Hello!» в 2024 году.

Но до музыкальной карьеры, стартовавшей в 2013 году с выпуском сингла «Я просто твоя», Ханна успела попробовать себя ещё в роли актрисы. Она переехала в Киев, где начала сниматься в телесериалах. Именно там она познакомилась с продюсером Артёмом Умрихиным, более известным как Artik. С ним она и начала записывать свои первые песни. Свела их не судьба, а генеральный директор лейбла Black Star Пашу, с которым Ханна на тот момент ещё просто дружила.

© Страница Ханны в VK

Ханна бросила жениха ради Пашу

Анна Иванова познакомилась с Пашу в 2010 году после одного из многочисленных конкурсов красоты, проходившего в Турции. Пока она завтракала со своей знакомой, её заприметил Пашу, отдыхавший со своим другом. В интервью для «Ок!» в 2015 году продюсер отметил, что в то время был «конкретным бабником». «Мы начали громко смеяться, как-то заигрывать с ними. Обычно девушки сами подходили к нам знакомиться, а эти нет. Я подумал: одна из них слишком красивая — чтобы упустить её, нужно самому идти», — вспоминал Пашу их первую встречу.

После долгих уговоров Анна всё-таки поделилась своим номером, и они продолжили общаться. Так как Пашу в то время «был избалован женским вниманием» и серьёзные отношения его не интересовали, роман с Ханной у него так и не завязался. Тем более у неё у самой был молодой человек, который даже сделал ей предложение.

Спустя два года дружеского общения Ханна и Пашу случайно встретились в Москве и поняли, как много значат друг для друга.

Ночью он написал мне, что это был один из лучших дней в его жизни, что он многое для себя решил и что я нужна ему больше всех на свете. И я поняла: парень влюбился. Просто так он бы такое сообщение не написал. Я объяснила своему молодому человеку, что не могу выйти за него замуж, так как люблю Пашу.

После признания в любви Ханна переехала из Киева в Москву. Летом 2015 года пара поженилась. Сейчас у них две дочери: Ариадна и Камилла.

© Страница Ханны в VK

Ханна мечтает об увеличении груди

В 2021 году в интервью с журналисткой Лаурой Джугелией певица заявила, что она никогда не делала пластических операций, несмотря на слухи в Сети. При этом Ханна отметила, что часто ходит в салоны красоты и пользуется услугами косметологов. Например, она периодически делает уколы в губы и под глаза. Артистка также иногда прибегает к аппаратной косметологии, чтобы поддерживать чёткий контур лица.

Ханна объяснила, что её внешность изменилась, так как она похудела, выросла и стала по-другому краситься. Нос же, по словам певицы, ей удаётся сделать визуально более тонким благодаря контурингу.

Во время интервью Ханна призналась, что очень хочет увеличить себе грудь, но её останавливает страх перед операцией.

© Страница Ханны в VK

Ханна — вегетарианка

Ханна не ела мяса около 10 лет. В интервью для BeautyHack в 2018 году она поделилась, что многие её друзья придерживаются вегетарианской диеты. Это натолкнуло её на изучение темы, после чего она решила, что хочет отказаться от мяса, рыбы и морепродуктов.

Без мяса мне гораздо комфортнее. Я по-другому себя чувствую, заново открываю для себя какие-то вкусы.

