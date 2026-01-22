Названы самые популярные песни у студентов

Самой прослушиваемой песней среди студентов стал сингл «Банк» от Icegergert и Zivert. За ним следуют треки «Базовый минимум» от Sabi и Мии Бойки, а также «Жиганская» от Jakone и Killiana.

© Соцсети Zivert

В топ самых популярных треков также попали «Силуэт» Вани Дмитриенко и Ани Пересильд, «Наследство» Icegergert и Sky Rae, «Шёлк» Вани Дмитриенко, «С неба» Elman и Trida, «Иордан» Mona, «Худи» Джигана, Artik & Asti и Niletto, «Асфальт» Jakone и Kiliana. Данными делится издание НСН, ссылаясь на исследование «КИОН Музыки».

Помимо этого, были названы исполнители, которых студенты слушают чаще всего. Среди них — Macan, Баста, Icegergert, Jakone, Big Baby Tape, Ваня Дмитриенко, A.V.G, ЛСП, Aarne и Mona.

